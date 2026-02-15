Đau hoặc khó chịu vùng ngực, chóng mặt, vã mồ hôi có thể là dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo nhồi máu cơ tim sau bữa tiệc, cần đến bệnh viện ngay.

Dịp Tết, nhiều người tham dự tiệc tùng thường xuyên và sử dụng rượu bia nhiều hơn bình thường. Tiêu thụ thức uống có cồn quá mức có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lý giải uống rượu bia quá nhiều trong thời gian ngắn làm huyết áp tăng đột ngột, tim đập nhanh, não thiếu oxy. Ngồi một chỗ nhiều giờ liền trong bữa tiệc khiến máu lưu thông kém, tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ, đến tim gây nhồi máu cơ tim.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim sau bữa tiệc.

Đau hoặc khó chịu vùng ngực

Người bệnh xuất hiện tình trạng tức ngực, đau ngực, cơn đau từ nhẹ đến nặng, kéo dài vài phút rồi hết. Một số người còn có cảm giác vùng ngực bị bóp nghẹt, căng tức, nóng rát, nặng nề như bị đè nén. Tình trạng đau và khó chịu lan ra vùng khác như cánh tay, lưng, cổ, hàm, vùng thượng vị (trên rốn).

Khó thở, hụt hơi

Khi bị thiếu máu cơ tim, tim không bơm đủ máu đến các cơ quan khác, trong đó có phổi, gây khó thở không chỉ khi vận động mà cả lúc nghỉ ngơi.

Đổ mồ hôi, chóng mặt

Đi kèm triệu chứng đau ngực, bệnh nhân rơi vào trạng thái hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi. Những dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác như rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, suy nhược...

Đầy hơi, chướng bụng

Đa phần ca nhồi máu cơ tim có triệu chứng khó chịu vùng bụng. Nhiều bệnh nhân bị đầy hơi, ợ nóng song lầm tưởng đây là biểu hiện bệnh dạ dày, không nghĩ đến một tình trạng nguy hiểm là cơn đau thắt ngực.

Đau bụng, buồn nôn

Cảm giác buồn nôn là do áp lực trong mạch máu bụng kích thích dạ dày và ruột, khiến bệnh nhân buồn nôn, đau bụng, nôn mửa... Triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý hệ tiêu hóa, làm cho người bệnh bỏ qua cơn đau thắt ngực và lỡ mất thời gian "vàng" nhận biết sớm nhồi máu cơ tim.

Hồi hộp, bồn chồn

Khi bị đau thắt ngực, tim đập nhanh hơn bình thường khiến người bệnh có cảm giác hồi hộp, bồn chồn, lo lắng thái quá, đôi khi cảm thấy mệt mỏi, đuối sức.

Trường hợp đau thắt ngực ổn định, bác sĩ điều trị bằng các loại thuốc giúp tăng cường lưu thông máu ở động mạch vành như nitrat và thuốc chẹn kênh canxi, cung cấp đủ máu, oxy cho cơ tim hoạt động bình thường trở lại. Bác sĩ có thể kê thêm thuốc điều trị bệnh lý và yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường. Nếu đau thắt ngực do hẹp mạch vành nặng, người bệnh được cân nhắc can thiệp đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu để tái thông các nhánh mạch máu bị tắc nghẽn.

Dịp Tết, ăn uống nhiều đạm, dầu mỡ, rượu bia và sinh hoạt thất thường có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau thắt ngực - dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim hay các vấn đề bất thường tim mạch. Bác sĩ Hiếu khuyến cáo người dân nên hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn nhạt, giảm mỡ động vật và phủ tạng, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Duy trì vận động nhẹ nhàng ít nhất 30 phút mỗi ngày, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chủ động khám sức khỏe để phát hiện sớm nguy cơ, nhất là người có bệnh nền tim mạch.

Thu Hà