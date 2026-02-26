Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim lúc nửa đêm

Cơn đau tim xảy ra lúc nửa đêm thường biểu hiện bằng triệu chứng như khó chịu ở ngực, đổ mồ hôi bất thường, khó thở.

Cơ thể con người vận hành theo nhịp sinh học tự nhiên, điều hòa nhịp tim, huyết áp và nồng độ hormone trong suốt 24 giờ. Vào ban đêm, huyết áp thường giảm. Một số yếu tố như căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, bệnh chưa được chẩn đoán có thể làm tăng biến cố tim mạch. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơn nhồi máu cơ tim dễ xảy ra lúc nửa đêm.

Đau hoặc khó chịu ở ngực

Dấu hiệu điển hình của cơn nhồi máu cơ tim là cảm giác đau thắt, bóp nghẹt hoặc đè nặng ở giữa ngực. Cơn đau có thể khiến người bệnh tỉnh giấc giữa đêm và thường kéo dài trên vài phút hoặc tái diễn nhiều lần. Cảm giác khó chịu có thể lan ra cánh tay (thường là tay trái), cổ, hàm, vai hoặc lưng. Khác với khó tiêu thông thường, cơn đau tim không giảm khi thay đổi tư thế hay nghỉ ngơi.

Khó thở

Khó thở có thể xảy ra đột ngột, đôi khi không kèm theo đau ngực. Bạn có thể thức dậy trong tình trạng thở hổn hển hoặc cảm thấy như phổi không nhận đủ oxy. Triệu chứng này trở nên trầm trọng hơn khi căng thẳng, mắc bệnh lý tim mạch hoặc phổi tiềm ẩn.

Ra mồ hôi bất thường

Đổ mồ hôi lạnh đột ngột, đặc biệt khi đang nghỉ ngơi hoặc đang ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo biến cố tim mạch. Tình trạng da lạnh, ẩm ướt kèm theo đau hoặc khó chịu ở ngực, chóng mặt hay khó thở cần được thăm khám. Tuy nhiên, mồ hôi đêm đơn thuần không phải lúc nào cũng liên quan đến bệnh tim, nên cần đánh giá thêm các triệu chứng đi kèm.

Buồn nôn, chóng mặt

Cảm giác buồn nôn, choáng váng hoặc thậm chí ngất xỉu có thể xuất hiện khi tim không bơm máu hiệu quả. Những triệu chứng này nếu đi kèm đau ngực, khó thở hoặc vã mồ hôi lạnh không nên xem nhẹ, vì có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở phụ nữ và người lớn tuổi.

Nhịp tim không đều

Nhịp tim nhanh, đập loạn khi nghỉ ngơi thường cảnh báo vấn đề tim tiềm ẩn. Các cơn này xảy ra đột ngột, trong khi ngủ hoặc khi căng thẳng, có thể cho thấy chứng loạn nhịp tim, hoạt động điện tim bất thường, suy tim, nhồi máu cơ tim hoặc vấn đề tim mạch giai đoạn đầu.

Mặc dù không phải các cơn nhồi máu cơ tim đều có thể phòng ngừa được thực hiện những thói quen lành mạnh làm giảm nguy cơ. Ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa có lợi cho tim mạch. Song song đó, nên tập thể dục đều đặn để tăng cường sức bền của tim, cải thiện tuần hoàn và kiểm soát cân nặng. Theo dõi huyết áp, cholesterol và đường huyết định kỳ giúp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ. Kiểm soát căng thẳng bằng các phương pháp thư giãn như thiền hoặc yoga cũng góp phần giảm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)