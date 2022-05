Dấu hiệu cảnh báo khối u não

Các dấu hiệu của một khối u não có thể nhẹ hoặc nặng, bao gồm nôn mửa, co giật, chóng mặt, thay đổi tính cách, mất ý thức…

Các triệu chứng của khối u não liên quan đến vị trí khối u đang phát triển, cũng có thể phụ thuộc vào sự phát triển do tăng áp lực nội sọ (áp lực trong và xung quanh não). Ví dụ, khối u trong vùng não xử lý thị lực làm mất một phần thị lực nhưng khối u trong khu vực não kiểm soát sự cân bằng có thể dẫn đến mất thăng bằng, phối hợp kém.

Hầu hết các triệu chứng khối u não cũng phổ biến với nhiều bệnh lý khác. Dưới đây là các triệu chứng của khối u não.

Co giật

Co giật thường là triệu chứng đầu tiên của khối u não, co giật xảy ra nhiều trước khi phát hiện khối u não. Có một số dạng co giật khác nhau có thể xảy ra do khối u não.

Các cơn co giật tăng âm: khiến cơ thể run rẩy ở các mức độ khác nhau. Chúng thường bắt đầu như những cơn co giật khu trú ở một vùng của não và nhanh chóng lan rộng trong vài giây đến toàn thân. Co giật tăng âm gây mất ý thức cũng như mất kiểm soát bàng quang khiến người bệnh tiêu không tự chủ.

Co giật myoclonic: gây co giật cơ khó chịu mà không mất ý thức.

Co giật cảm giác: dẫn đến những thay đổi về thị lực như nhìn thấy đèn nhấp nháy, khứu giác lạ, môi nhếch mép hoặc các triệu chứng cảm giác khác.

Nhức đầu

Có đến một nửa số người bị u não bị đau đầu. Đau đầu do u não có xu hướng âm ỉ và dai dẳng, ít xuất hiện các cơn đau nhói. Đau đầu do khối u não thường nặng hơn vào buổi sáng và có thể kéo dài suốt cả ngày kèm theo đau khắp người, nôn mửa. Cơn đau có thể nặng lên khi người bệnh tham gia hoạt động thể chất, hắt hơi, ho.

Nôn ói có thể là dấu hiệu của khối u não. Ảnh: Freepik

Nôn ói

Triệu chứng của khối u não còn bao gồm của nôn ói, nhất là vào buổi sáng. Nôn do khối u não thường gây ra khi thay đổi tư thế đột ngột.

Thay đổi nhận thức

Các khối u não có thể ảnh hưởng đến kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề. Đôi khi những thay đổi này thoáng qua không biểu hiện rõ ràng. Một người bị u não có thể tiếp tục công việc hay các hoạt động xã hội như bình thường nhưng sẽ hơi "chệch hướng" về nhận thức. Những thay đổi về nhận thức do khối u não gây ra gồm:

Trí nhớ: chứng hay quên thời gian đầu thường không ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống nhưng nó sẽ có xu hướng xấu đi khi khối u phát triển theo thời gian.

Giải quyết vấn đề: các nhiệm vụ như làm toán đơn giản, viết câu, thiết lập bàn cờ hoặc làm theo một công thức có thể trở nên khó khăn khi có sự tồn tại của khối u.

Sự tập trung: người có khối u não hay bị phân tâm hơn và họ gặp khó khăn trong việc tiếp tục công việc, mất nhiều thời gian để hoàn thành các tác vụ cơ bản hơn bình thường.

Lú lẫn: các triệu chứng có thể thay đổi từ nhầm lẫn nhẹ chẳng hạn như không hiểu các sắc thái của cuộc trò chuyện đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như không nhận ra tại sao các sự kiện thường ngày đang xảy ra.

Các vấn đề về không gian: các vấn đề về nhận thức không gian gây ra sự vụng về cho một người trong việc xác định phương hước hoặc nhận thức về chiều sâu.

Mất ý thức

Tăng áp lực nội sọ có thể gây mất ý thức do mệt mỏi tiến triển, dẫn đến bất tỉnh hoặc do áp lực lên thân não gây mất ý thức đột ngột và tiến triển đến hôn mê.

Thay đổi tính cách hoặc tâm trạng

Người lớn bị u não đôi khi bị thay đổi tính cách. Họ có thể cười vào những thời điểm không thích hợp, tăng hứng thú đột ngột với tình dục, nổi cơn thịnh nộ, hoang tưởng hoặc tham gia vào các hành vi nguy cơ. Các triệu chứng của khối u não cũng được biết là một triệu chứng giống với chứng trầm cảm.

Các vấn đề về thị giác, thính giác

Một số khối u não có thể gây rối loạn thị giác hoặc thính giác. Các vấn đề về thị lực có thể bao gồm nhìn thấy đèn nhấp nháy, nhìn đôi, mờ hoặc mất thị lực (thường ở một trường thị giác). Rối loạn thính giác có thể bao gồm mất thính lực một bên hoặc ù tai.

Thay đổi vật lý

Các khối u não có thể gây yếu một bên cơ thể hoặc mặt, vụng về, chóng mặt, mất thăng bằng, vấp ngã, khó nuốt. Người có khối u não sẽ có dáng đi bất thường, các cử động phối hợp trên cơ thể trở nên khó khăn.

Thay đổi giọng nói

Nói ngọng hoặc khó nói rõ ràng có thể xảy ra với một người bị u não. Người bị u não hay gặp khó khăn trong việc tìm từ và phối hợp chúng lại, có thể nói những điều không có ý nghĩa hoặc không thể hiểu những gì người khác đang nói.

Triệu chứng của khối u não trùng lặp với các triệu chứng của các bệnh lý khác, gây ra nhầm lẫn khó nhận biết. Phát hiện sớm khối u não tăng cơ hội điều trị khỏi và giảm nguy cơ gây tổn thương thêm cho các cơ quan khác. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo khi có các dấu hiệu liệt kê ở trên, bạn nên đi tầm soát để có hướng điều trị sớm.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)