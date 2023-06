Dấu hiệu cảnh báo các bệnh hô hấp nặng

Sốt cao hoặc sốt nhẹ nhiều ngày, nôn mửa, đau ngực, khó thở… có thể là triệu chứng của viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng do liên cầu khuẩn.

Nếu bạn bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho... kéo dài hơn 10 ngày có thể mắc bệnh nghiêm trọng hơn cảm lạnh thông thường. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh nặng ở đường hô hấp.

Sốt cao

Nếu cơ thể sốt trên 38 độ C có thể là dấu hiệu của viêm họng do liên cầu khuẩn. Hầu hết bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn sẽ bị sốt cao trong vài ngày đầu mắc bệnh. Vì vậy, nên lưu ý khi nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột.

Viêm họng liên cầu khuẩn là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và cần điều trị chứ thường không thể tự khỏi như cảm lạnh do virus thông thường. Bệnh có thể gây sốt thấp khớp và dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tim. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), viêm họng liên cầu khuẩn thường không gây ra các triệu chứng như khàn giọng, sổ mũi và ho thường thấy ở bệnh cảm lạnh do virus thông thường.

Sốt nhẹ trong nhiều ngày

Sốt nhẹ trong vài ngày liên tiếp có thể là dấu hiệu cơ thể đang cố gắng chống lại các bệnh nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của Đại học Y khoa Hàn Quốc công bố trên tạp chí Frontiers in Medicine tháng 5/2022, sốt liên tục có thể do cúm hoặc bệnh bạch cầu đơn nhân (bệnh do virus gây ra).

Người bị cảm lạnh thông thường có thể bị sốt nhưng ít khi sốt quá cao hoặc sốt nhẹ kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Freepik

Có vấn đề ở dạ dày

Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy không phải là triệu chứng thường gặp do cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng này có thể báo hiệu bệnh nghiêm trọng hơn cảm lạnh thông thường. Nếu bạn liên tục bị nôn mửa, tiêu chảy có thể khiến cơ thể mất nước và cần điều trị y tế.

Đau ngực hoặc khó thở

Cảm lạnh thường gây ho nhưng không nghiêm trọng đến mức gây khó thở, thở khò khè hoặc đau ngực. Người bệnh không nên bỏ qua những triệu chứng này vì khó thở có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phế quản hoặc viêm phổi. Đau ngực và khó thở đột ngột có thể báo hiệu thuyên tắc phổi (tắc nghẽn cục máu đông trong phổi).

Có các triệu chứng đặc trưng

Trong khi các triệu chứng cảm lạnh ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống hô hấp trên, các bệnh khác được đặc trưng bởi các triệu chứng điển hình ở một hoặc một số cơ quan. Ví dụ, liên cầu khuẩn gây đau họng khiến người bệnh nuốt khó khăn nhưng thường không gây đau khắp cơ thể. Nhiễm trùng xoang có thể gây đau đầu và thậm chí đau răng. Nhiễm trùng tai thường khiến người bệnh đau và nghẹt một bên tai. Bệnh bạch cầu đơn nhân có thể gây sưng amidan.

Đau nhức cơ thể

Cúm có thể làm cho cơ bắp và cơ thể của người bệnh đau nhức, đồng thời có thể kèm theo mệt mỏi, ớn lạnh. Khó phân biệt dị ứng với cảm lạnh vì chúng có các triệu chứng tương tự nhau.

Nếu nhận thấy các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn sau khi ở bên ngoài hoặc chơi với thú cưng hoặc có xu hướng đến và đi theo một mùa nhất định rất có thể là do dị ứng. Để xác định chính xác nguyên nhân, bạn nên theo dõi lịch sử triệu chứng và xem có dị ứng với thứ gì đó hoặc dị ứng theo mùa.

Kim Uyên (Theo Health)