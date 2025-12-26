Dấu hiệu bất thường ở mắt không nên bỏ qua

Nhìn chữ rõ rồi bỗng mờ, đau quanh mắt có thể cảnh báo căng thẳng thị giác hoặc vấn đề thị lực khác, nên kiểm tra sớm.

Đôi mắt là cơ quan cảm giác quan trọng, cung cấp thông tin cho não để hình thành hình ảnh bạn nhìn thấy. Các triệu chứng về mắt cần được chú ý vì chúng có thể phản ánh sức khỏe toàn thân. Những dấu hiệu này thường dễ bỏ sót, mỗi người nên chăm sóc và bảo vệ thị lực sớm.

Mờ mặt tạm thời

Hiện tượng nhìn rõ rồi đột nhiên mờ có thể xuất hiện lúc có, lúc không, ngay cả khi đủ ánh sáng, thường xảy ra sau khi dùng màn hình, lái xe hoặc đọc sách lâu. Đây có thể là dấu hiệu thay đổi khúc xạ sớm hoặc mỏi mắt. Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm những thay đổi này và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đau đầu vùng quanh mắt

Đau đầu liên quan đến mỏi mắt thường xuất hiện ở vùng trán, thái dương hoặc phía sau mắt, đặc biệt sau khi cần tập trung lâu. Nguyên nhân phổ biến gồm nhiễm trùng xoang, chứng đau nửa đầu hoặc căng thẳng thị giác. Tuy nhiên, đôi khi đây cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh glôcôm, viêm dây thần kinh thị giác hoặc bệnh mắt do tuyến giáp (bệnh Graves).

Cần ánh sáng nhiều hơn trước

Nếu đọc sách dưới ánh sáng bình thường khó khăn và cần đèn sáng hơn, đây không hẳn do tuổi tác mà có thể phản ánh vấn đề về tập trung hoặc giảm độ nhạy tương phản. Khám mắt sớm giúp xác định nguyên nhân và tìm giải pháp phù hợp.

Thường xuyên dụi mắt và chớp mắt

Dụi mắt thường xuyên tưởng chừng vô hại nhưng có thể là dấu hiệu của mỏi mắt hoặc khô mắt. Chớp mắt nhiều khi đọc sách hoặc sử dụng thiết bị điện tử cũng cần lưu ý. Các triệu chứng này thường xuất hiện khi mắt mệt mỏi hoặc khó chịu. Bác sĩ nhãn khoa có thể kiểm tra chất lượng nước mắt, căng thẳng do màn hình hoặc mất cân bằng thị lực để xác định nguyên nhân.

Khó đánh giá khoảng cách

Khả năng nhận biết chiều sâu là khả năng của mắt đánh giá khoảng cách giữa các vật thể. Hai mắt nhìn cùng một vật theo các góc khác nhau, nhưng não bộ kết hợp thành hình ảnh 3D duy nhất, gọi là thị giác lập thể. Khả năng này giúp bạn ước lượng khoảng cách gần hay xa, đặc biệt quan trọng với người lái xe và người lớn tuổi. Các vấn đề về mắt có thể làm giảm hiệu quả của thị giác lập thể.

Mỏi mắt dù ngủ đủ giấc

Khi nghỉ ngơi, mắt được thư giãn. Nếu mắt vẫn mỏi hoặc đau nhức dù đã ngủ đủ giấc có thể là dấu hiệu căng thẳng thị giác hơn là mệt mỏi thông thường. Cảm giác này thường nặng hơn vào buổi tối và chỉ cải thiện sau khi nhắm mắt. Khám chuyên khoa mắt có thể xác định các vấn đề tiềm ẩn về khả năng tập trung hoặc căng cơ mắt.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)