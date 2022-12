Đau bụng đi khám phát hiện phình động mạch chủ bụng, dọa vỡ

Bà Hương đến Bệnh viện Tâm Anh TP HCM khám vì đau tức vùng bụng, phát hiện phình động mạch chủ bụng 54 mm, dọa vỡ đe dọa tính mạng.

Ngày 9/12, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, bà Lương Ngọc Hương (77 tuổi, Việt kiều Campuchia) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng. Bác sĩ phát hiện có khối phình động mạch chủ bụng dưới thận 54 mm, nguy cơ vỡ động mạch cao nếu huyết áp không được kiểm soát tốt. Bà có bệnh nền viêm gan siêu vi mạn tiến triển xơ gan, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn mỡ máu.

Đây là trường hợp phình động mạch nguy hiểm trên nền bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, khối phình lớn, căng - mỏng, rất dễ vỡ. Nếu chậm can thiệp, xử trí không khéo, mạch sẽ giãn ra gây vỡ túi phình khiến toàn bộ lượng máu trong người tràn ra ổ bụng, bệnh nhân tử vong.

Theo bác sĩ Dũng, phình động mạch chủ có thể điều trị bằng phương pháp mổ hở đường bụng để tiếp cận động mạch chủ bị phình, sau đó cắt bỏ túi phình, thay bằng một ống ghép nhân tạo nếu người bệnh có sức khỏe tốt, chịu đựng được cuộc mổ. Nhưng các trường hợp có nguy cơ cao trong phẫu thuật, chẳng hạn như bệnh nhân béo phì, rối loạn mỡ máu, người cao tuổi, suy giảm chức năng các cơ quan như bà Hương, êkip quyết định thực hiện kỹ thuật đặt stent graft "ống khói mới" (đặt một stent phủ bên cạnh stent graft chính) trong lòng túi phình.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng và các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thực hiện kỹ thuật đặt stent graft "ống khói mới" cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Phương

Các bác sĩ đưa dụng cụ từ động mạch đùi hai bên đi lên động mạch chậu, đến động mạch chủ. Sau khi xác định lại chính xác vị trí khối phình trong động mạch chủ, bác sĩ tiến hành bung stent graft chính ở vị trí đó. Sau đó, êkip tiếp tục đặt thêm một stent phủ bên cạnh stent graft đã đặt. Kỹ thuật này được gọi là đặt "ống khói" nối với động mạch mạc treo tràng dưới nhằm mục đích giữ dòng máu nuôi cho đại tràng trái, đại tràng chậu hông. Đồng thời, kỹ thuật cũng loại bỏ được nguy cơ rò loại 2 (endoleak type2) - biến chứng quan trọng khi đặt stent graft phình động mạch chủ.

Đây là kỹ thuật mới trong can thiệp mạch, chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam vì yêu cầu về trang thiết bị hiện đại, chuyên gia can thiệp mạch máu giàu kinh nghiệm. Stent graft phải đảm bảo che kín toàn bộ vị trí động mạch bị phình. Nếu không dòng máu trong hệ thống tuần hoàn vẫn có thể đi ra đi vào, tạo áp lực lên khối phình thì nguy cơ vỡ túi phình vẫn còn. Do đó, bên cạnh việc chọn kích thước stent graft phù hợp cùng sự khéo léo của các chuyên viên can thiệp mạch, công nghệ siêu âm hướng dẫn chọc dẫn mạch đóng vai trò quan trọng giúp bác sĩ thao tác chính xác.

Thủ thuật thành công, khối phình không còn chịu áp lực của động mạch chủ, áp lực của dòng máu, nguy cơ vỡ khối phình được giải quyết. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bệnh nền, ổn định sức khỏe.

Hai năm trước, bà Hương từng đi khám ở một bệnh viện TP HCM phát hiện phình động mạch chủ bụng. Bác sĩ khuyên nên can thiệp xử trí khối phình nhưng do dịch Covid-19 và không thấy có triệu chứng nên bà chỉ điều trị bằng thuốc. Khi khối phình ngày càng lớn, gây đau tức vùng bụng, bà Hương đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thăm khám.

Phình động mạch chủ bụng ảnh hưởng từ 0,5-3,2% dân số và chiếm 3/4 số trường hợp phình động mạch chủ. Phình động mạch chủ bụng thường xuất phát từ dưới các động mạch thận nhưng cũng có thể bắt đầu từ lỗ vào động mạch thận, khoảng 50% liên quan đến các động mạch chậu.

Theo bác sĩ Dũng, có nhiều nguyên nhân gây phình động mạch chủ như tổn thương mạch sau phẫu thuật, viêm mạch, chấn thương..., nhưng thường liên quan đến xơ vữa động mạch. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến xơ vữa động mạch gồm hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, lớn tuổi... Hầu hết phình động mạch chủ phát triển chậm, chỉ khoảng 10%/năm và không gây triệu chứng. Khi có dấu hiệu đau tức bụng, sốt, giảm cân... có thể khối phình đã phát triển lớn, dọa vỡ nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch hoặc có các yếu tố nguy cơ ở trên nên khám tầm soát phình động mạch chủ để phát hiện sớm, can thiệp ít xâm lấn, giảm đáng kể biến chứng của bệnh. Nếu vỡ mạch xảy ra, đặc biệt trường hợp vỡ mạch do biến chứng thuyên tắc mạch, hầu hết bệnh nhân sẽ tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

*Tên bệnh nhân đã thay đổi

Nguyên Phương