Đặt stent thông mạch vành tắc hẹp 90%

TP HCMBà Lan, 55 tuổi, thỉnh thoảng mệt mỏi, nặng ngực ba tháng nay, bác sĩ chẩn đoán mạch vành tắc hẹp đến 90% và đặt stent tái thông.

BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng đơn vị Nội tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bà Lan đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường, chỉ số cholesterol xấu LDL-C 105 mg/dL (bình thường dưới 100 mg/dL), triglyceride 250 mg/dL. Xét nghiệm mỡ máu chỉ số Apo-B cao hơn mức bình thường cho thấy nguy cơ xơ vữa động mạch.

Người bệnh được chụp cắt lớp mạch vành với máy CT hơn 100.000 lát cắt, ghi nhận nhiều nhánh động mạch vành xơ vữa nguy cơ cao, có những đoạn tắc nghẽn đến 80-90%. Bà Lan có tiền sử tăng huyết áp khoảng 3 năm nay, chưa được điều trị đầy đủ. Anh trai bà từng bị nhồi máu cơ tim.

Người bệnh được chụp tầm soát lồng ngực bệnh bằng hệ thống CT Somatom Force VB30. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ đặt stent tại vị trí tổn thương chính nhằm tái thông dòng chảy. Sau can thiệp, tình trạng ổn định, các triệu chứng gắng sức cải thiện, người bệnh được điều trị nội khoa, điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động.

Bác sĩ Tâm lưu ý điểm chung của bệnh tim mạch, đột quỵ luôn tiến triển âm thầm. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường trong nhiều năm. Những biểu hiện ban đầu thường là mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng gắng sức, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề do tuổi tác. Nhiều người xuất hiện những cơn đau nhói thắt tim mới đi bệnh viện khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Khám sức khỏe tổng quát với sự hỗ trợ của các hệ thống máy móc công nghệ cao tích hợp AI, xét nghiệm y khoa tiên tiến giúp phát hiện những vấn đề sức khỏe nguy hiểm tiềm ẩn từ sớm.

Nhật Vy

*Tên người bệnh đã được thay đổi