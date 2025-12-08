Đặt lưới chữa hết són tiểu

TP HCMBà Phượng, 56 tuổi, bị són tiểu, được bác sĩ phẫu thuật đặt lưới trị khỏi bệnh.

Theo TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, mức độ tiểu không tự chủ của bà Phượng được phân loại khá nặng. Bệnh xuất hiện ở phụ nữ sinh đẻ nhiều làm cơ sàn chậu suy yếu như bà Phượng hoặc phụ nữ chuyển dạ kéo dài, sinh con khó làm tăng áp lực cơ sàn chậu một thời gian dài. Nếu không điều trị sớm dễ dẫn tới viêm nhiễm vùng âm đạo, ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống.

TS.BS Lê Phúc Liên và BS.CKI Phạm Cao Tháp phẫu thuật đặt lưới TOT điều trị tiểu không tự chủ cho bà Phượng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Phượng được bác sĩ Liên phẫu thuật đặt lưới TOT ít xâm lấn, ít đau, không biến chứng, không để lại sẹo. Dải băng tạo thành "võng" nâng đỡ niệu đạo khi cơ sàn chậu suy yếu. Vật liệu này không tan, trở thành một phần của cơ thể theo thời gian, ngăn ngừa nước tiểu rỉ ra ngoài khi vận động gắng sức.

Hai ngày sau phẫu thuật, bà Phượng được xuất viện, sinh hoạt bình thường sau một tuần. Theo bác sĩ Liên, tình trạng són tiểu sẽ giảm dần và có thể chấm dứt sau khoảng 6 tuần, khi vết mổ đã lành hẳn. Người bệnh không quan hệ tình dục, không nâng vật nặng, không chơi các môn thể thao nặng trong 4-6 tuần đầu hậu phẫu, tránh tăng cân quá mức có thể làm tăng áp lực lên ổ bụng.

Tiểu không tự chủ do gắng sức (són tiểu) là tình trạng rò rỉ nước tiểu ngoài ý muốn khi có áp lực tăng lên trong ổ bụng. Ở giai đoạn đầu, phụ nữ có thể cải thiện tình trạng bệnh bằng các bài tập sàn chậu như kegel để tăng cường sức khỏe cơ sàn chậu, hỗ trợ nâng đỡ các cơ quan như tử cung, bàng quang và tăng khả năng kiểm soát tiểu tiện. Các bài tập này có thể thực hiện trong nhiều tư thế khác nhau như ngồi, nằm, hoặc quỳ và nên tập thường xuyên để đạt hiệu quả. Bác sĩ khuyên người bệnh cần kiên trì tập luyện trong thời gian dài thành thói quen để đạt kết quả tốt nhất.

Nếu các biện pháp bảo tồn không hiệu quả, bác sĩ chỉ định các biện pháp khác bao gồm dùng thuốc, sử dụng các thiết bị hỗ trợ và phẫu thuật. Bệnh nhân trẻ tuổi còn sinh hoạt tình dục có thể lựa chọn các phương pháp dùng mô tự thân như sử dụng cân cơ thẳng bụng hoặc cân đùi ngoài thay cho các loại mảnh ghép sinh học. Ngoài ra, bác sĩ có thể áp dụng phẫu thuật nội soi hoặc robot hỗ trợ theo kỹ thuật treo cổ bàng quang, trong đó mô cạnh niệu đạo được khâu cố định vào dây chằng để nâng đỡ niệu đạo.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi