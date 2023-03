Đặt 5 stent tái thông mạch máu tim hẹp nặng

Bệnh nhân đau thắt ngực từng cơn khi ngồi hay nằm, phát hiện hẹp nặng toàn bộ mạch máu chính nuôi tim, dễ tử vong nếu không kịp thời tái thông dòng máu.

Ngày 27/3, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sau khi can thiệp đặt 5 stent (ống đỡ) tái thông 3 nhánh mạch máu tim hẹp nặng trên 90%, ông Nguyễn Văn Dinh (65 tuổi, ngụ Ninh Thuận) hết đau ngực, ăn uống ngon miệng, sinh hoạt bình thường. Kết quả chụp mạch vành kiểm tra sau thủ thuật, cả 5 stent áp sát thành mạch, máu lưu thông tốt.

Ông Dinh thường xuyên đau ngực trái từng cơn khi nghỉ, mỗi cơn kéo dài khoảng 5 phút, lan sang hai bên ngực kèm khó thở, mỗi ngày 3-4 cơn. Nhập viện tại địa phương, bác sĩ nghi ngờ ông bị bệnh mạch vành. Ông được điều trị nội khoa, theo dõi đau ngực. Sau vài ngày uống thuốc, tình trạng đau ngực không cải thiện, ông Dinh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

"Từ triệu chứng đau ngực, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị hẹp nặng thân chung và cả 3 nhánh mạch vành (trên 90%), tim bị thiếu máu nuôi trầm trọng, nếu không tái thông có nguy cơ tắc hoàn toàn, dễ đột tử", bác sĩ Long cho biết.

Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy các mạch máu chính nuôi tim hẹp nặng (hình A) và được nong mở rộng tái thông dòng máu sau can thiệp (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Với sự hỗ trợ của hệ thống can thiệp mạch cánh tay robot xoay 360 độ kết hợp hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS), êkip đặt 5 stent tái thông mạch máu cho bệnh nhân bằng kỹ thuật ít xâm lấn thay vì phẫu thuật bắc cầu như thông thường. Theo đó, 4 stent sẽ tái thông hai nhánh mạch vành bên trái trước, stent còn lại nong nhánh mạch vành bên phải được đặt sau một tuần khi sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ siêu âm trong lòng mạch để đo chính xác kích thước mạch máu, chọn stent đường kính lớn, nong mở rộng áp sát thành mạch, phòng ngừa tái hẹp sau này.

ThS.BS Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch cho biết, trường hợp hẹp nặng nhiều nhánh mạch vành như ông Dinh có nhiều rủi ro khi đặt stent. Cụ thể, khi đưa dây dẫn vào nong mạch, bệnh nhân có thể bị rối loạn nhịp tim; đồng thời đưa bóng vào chỗ hẹp khít có thể làm ngưng tim. Do đó, thao tác đưa bóng vào - rút bóng ra để nong mạch phải thật nhanh, áp lực vừa phải tránh gây vỡ mạch máu; kết hợp theo dõi huyết áp, nhịp tim, xử trí kịp thời khi bệnh nhân có rối loạn nhịp tim, ngưng tim.

Ông Dinh cảm ơn ThS.BS Võ Anh Minh và các bác sĩ Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM đã giúp mình hồi sinh tim. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Minh thông tin, dù được đặt stent với kích thước tối ưu, áp sát thành mạch nhưng người bệnh vẫn có nguy cơ tái hẹp (tỷ lệ 5-10% đối với stent phủ thuốc thế hệ mới, từ 3-12 tháng sau khi đặt). Để giảm thiểu nguy cơ này, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, uống thuốc theo toa của bác sĩ, tập thể dục, duy trì chế độ ăn có lợi cho tim mạch, tránh thừa cân - béo phì, kiểm soát bệnh lý đi kèm như: đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu...

Thu Hà