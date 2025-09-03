Đạp xe thường xuyên có ảnh hưởng sinh lý nam?

Tôi đạp xe đạp hàng ngày rèn luyện sức khỏe. Môn thể thao này có ảnh hưởng sinh lý nam giới không, cần lưu ý gì? (Hoài Nam, 32 tuổi)

Trả lời:

Đạp xe mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể như tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức bền, giảm căng thẳng... Tuy nhiên, đạp xe với tần suất cao, khoảng 150-200 km mỗi tuần, có thể tác động đến sinh lý nam giới.

Đạp xe đường dài với cường độ cao, nhất là khi ngồi sai tư thế hoặc sử dụng yên xe không phù hợp, có thể gây chèn ép lên vùng đáy chậu. Đây là khu vực tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu liên quan trực tiếp đến chức năng sinh lý ở nam giới. Khi bị nén ép lâu ngày, máu lưu thông đến cơ quan sinh dục có thể bị ảnh hưởng, gây ra các triệu chứng như tê vùng sinh dục, khó cương cứng, thậm chí có thể làm giảm chức năng sinh lý. Ma sát liên tục khi ngồi trên yên xe còn khiến nhiệt độ vùng bìu tăng, có thể làm giảm số lượng và khả năng di động của tinh trùng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Để hạn chế nguy cơ giảm chức năng sinh lý khi đạp xe địa hình, bạn nên sử dụng loại yên xe có thiết kế phù hợp. Bạn nên ưu tiên yên rộng và có rãnh thoát áp ở giữa giúp phân tán áp lực và giảm lực nén lên vùng sinh dục. Mặc quần chuyên dụng có lớp đệm, thay đổi tư thế đạp và dành thời gian nghỉ giữa các chặng.

Bạn duy trì chế độ tập luyện vừa phải, dinh dưỡng hợp lý, có thể thường xuyên bổ sung các dưỡng chất như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương. Các dưỡng chất này giúp tăng cường sản xuất testosterone nội sinh, ổn định mức nitric oxide đều đặn, từ đó hỗ trợ quá trình sinh tinh và cải thiện sức khỏe sinh lý.

Nếu có những biểu hiện bất thường như tê vùng sinh dục kéo dài, giảm ham muốn tình dục hoặc rối loạn cương dương, hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, đánh giá chính xác và xử lý kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM