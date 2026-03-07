Đang niềng răng có tiêm filler được không?

Tôi đang niềng răng, gần đây thấy mặt hơi hóp và kém tươi tắn. Tôi có tiêm filler được không và nên tiêm vào thời điểm nào để an toàn? (Mỹ Ngọc, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Niềng răng có thể làm gương mặt thay đổi theo từng giai đoạn. Một số người nhận thấy mặt gầy hơn, má hóp, môi mỏng đi hoặc nhìn kém tươi so với trước nên muốn tiêm filler để cải thiện. Bạn đang niềng răng vẫn có thể tiêm filler, nhưng phải cân nhắc thời điểm và vùng có thể tiêm.

Trong quá trình chỉnh nha, răng và xương hàm liên tục dịch chuyển. Khi khớp cắn thay đổi, phần mô mềm như môi, má, cằm cũng thay đổi theo. Nếu tiêm filler vào những vùng liên quan trực tiếp đến khớp cắn như môi, má hoặc cằm trong lúc cấu trúc chưa ổn định, kết quả có thể không giữ được lâu. Sau khi niềng xong, gương mặt thay đổi thêm, vùng đã tiêm có thể mất cân đối và phải chỉnh sửa lại.

Nếu bạn chỉ bị hóp nhẹ và muốn cải thiện tạm thời, có thể cân nhắc tiêm ở những vùng ít chịu tác động của chỉnh răng như rãnh lệ. Tuy nhiên, nên tiêm lượng vừa phải vì gương mặt vẫn còn đang thay đổi.

Bác sĩ chuẩn bị filler trước tiêm. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Trong thời gian đang siết răng mạnh, đau nhiều hoặc mới nhổ răng, bạn không nên tiêm filler quanh vùng miệng. Bởi khi đó mô đang nhạy cảm, dễ sưng nề, khó phân biệt đâu là phản ứng do niềng, đâu là phản ứng sau tiêm. Nếu thật sự muốn can thiệp, bạn cần trao đổi trước với cả bác sĩ Răng Hàm Mặt và bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da để hai bên nắm rõ kế hoạch và lên phác đồ điều trị cho bạn.

Thời điểm an toàn và hợp lý nhất để tiêm filler là sau khi hoàn tất quá trình niềng răng. Khi đó khớp cắn đã ổn định, gương mặt đã định hình rõ ràng. Bác sĩ có thể đánh giá chính xác bạn cần làm đầy ở đâu, liều lượng bao nhiêu để đạt sự hài hòa lâu dài. Đồng thời khi thực hiện tiêm ở giai đoạn này cũng giúp bạn tránh phải tiêm lại nhiều lần, tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro.

Dù tiêm ở thời điểm nào, bạn cũng nên tiêm tại bệnh viện, nơi có bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da thực hiện, sử dụng filler rõ nguồn gốc và được bảo quản đúng cách. Nếu có dấu hiệu bất thường sau tiêm như đau tăng dần, sưng kéo dài, bầm lan rộng hoặc da đổi màu, cần quay lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra ngay.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7