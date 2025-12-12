Dấu hiệu hoại tử da sau tiêm filler

Da đổi màu, vị trí tiêm căng tức, sưng đau, xuất hiện bóng nước, phồng rộp hoặc loét là những biểu hiện hoại tử da sau tiêm filler.

BS.CKI Bế Thu Thủy, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tiêm filler là phương pháp làm đẹp ít xâm lấn, giảm các vùng lõm, tạo đường nét và trẻ hóa gương mặt nhanh chóng, an toàn. Tuy vậy, phương pháp này vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, nặng nề nhất là hoại tử mô, có thể để lại sẹo, gây mất thẩm mỹ, thậm chí ảnh hưởng chức năng của các vùng quan trọng trên gương mặt.

Bác sĩ Thủy giải thích hoại tử chủ yếu do filler vô tình đi vào lòng mạch máu hoặc chèn ép mạch, làm tắc dòng máu cung cấp oxy và dưỡng chất nuôi dưỡng mô. Tình trạng này xảy ra khi chất làm đầy được bơm vào nhầm lòng mạch máu hoặc tiêm với lượng quá nhiều khiến filler chèn ép mạch. Những vùng có hệ thống mạch máu phức tạp như mũi, rãnh mũi, môi, vùng quanh mắt dễ gặp rủi ro.

Kỹ thuật tiêm sai lớp, dùng kim thô bạo, thao tác tiêm nhanh, thiếu kiểm tra hút ngược (aspiration), không kiểm soát được hướng di chuyển của kim cũng làm tăng nguy cơ tắc mạch. Một số yếu tố khác như sử dụng filler kém chất lượng, tiêm tại cơ sở không đủ chuyên môn, thực hiện trong điều kiện không vô khuẩn hoặc người tiêm không nắm rõ giải phẫu vùng mặt đều có thể dẫn đến hoại tử. Lúc này, người bệnh sẽ có những biểu hiện dưới đây.

Giảm cảm giác trên da

Đây là dấu hiệu sớm của tình trạng filler đi vào lòng mạch làm cản trở lưu thông máu hoặc chèn ép vào dây thần kinh tại vùng da tiêm. Người tiêm có thể cảm thấy tê bì, châm chích hoặc giảm rõ rệt cảm giác khi chạm vào vùng da vừa tiêm so với các khu vực xung quanh.

Vị trí tiêm sưng đỏ kéo dài

Sưng và đỏ là phản ứng bình thường sau tiêm filler trong 24-48 giờ đầu. Tuy nhiên, nếu vùng da tiếp tục sưng nhiều, đỏ tấy, nóng rát không giảm sau 2-3 ngày là dấu hiệu cảnh báo bất thường. Tình trạng đỏ tấy có thể lan rộng theo đường mạch máu và chuyển dần sang màu tím bầm do mô bị thiếu oxy cảnh báo hoại tử.

Đau nhức dữ dội kéo dài

Bác sĩ Thủy cho hay tiêm filler đúng kỹ thuật chỉ gây cảm giác châm chích nhẹ và hơi căng tức trong thời gian ngắn. Nhưng nếu sau khi tiêm, cơn đau tăng dần, nhức sâu theo từng nhịp mạch là dấu hiệu bất thường. Nếu đau kéo dài, không đáp ứng với thuốc giảm đau, đi kèm cảm giác căng cứng, lạnh da hoặc tê bì tại vùng tiêm có thể là biểu hiện của tắc mạch. Người bệnh không nên chờ đợi cơn đau giảm mà cần ngay lập tức đến cơ sở y tế.

Bác sĩ khoa Thẩm mỹ tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Da đổi màu

Thay đổi màu da là dấu hiệu đặc trưng của hoại tử mô. Khi dòng máu bị cản trở, vùng da ban đầu trở nên tái nhợt, lạnh hơn vùng xung quanh. Sau đó, da chuyển dần sang màu xanh tím hoặc đỏ bầm theo dạng lưới. Đây là giai đoạn thiếu máu mô nghiêm trọng, nếu không can thiệp kịp thời, mô sẽ bắt đầu chết. Những vùng có mạng mạch máu phong phú như mũi và rãnh mũi, môi thường có biểu hiện đổi màu rõ nhất.

Vùng tiêm bị lở loét

Đây là dấu hiệu muộn và cũng là bằng chứng rõ ràng nhất của tình trạng hoại tử sau tiêm filler. Khi mô đã chết, bề mặt da bắt đầu xuất hiện các vết loét sâu, bóng nước chứa dịch vàng hoặc máu, gây đau rát. Những tổn thương này có thể lan rộng nhanh chóng và gây nhiễm trùng nặng, có thể để lại sẹo vĩnh viễn dù có điều trị tích cực.

Đau đầu, mờ mắt

Một số trường hợp có thể xuất hiện triệu chứng toàn thân như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc mờ mắt. Tình trạng thường xảy ra khi filler đi vào các nhánh mạch máu quan trọng quanh mắt hoặc não. Nếu không xử lý ngay lập tức, bệnh nhân có thể đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Để phòng tránh hoại tử khi tiêm filler, bác sĩ Thủy khuyên mọi người nên chọn cơ sở uy tín, bác sĩ được đào tạo bài bản, quy trình tiêm vô khuẩn chuẩn y khoa và sản phẩm filler rõ nguồn gốc. Đồng thời, người làm đẹp cần được khám kỹ trước khi tiêm, tránh tiêm tại những vùng quá nguy hiểm hoặc có tiền sử biến chứng.

Sau tiêm, nên theo dõi sát trong vài giờ đầu và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc. Lưu ý các dấu hiệu xuất hiện sớm trong 24 giờ đầu, bởi đây là "thời gian vàng" để can thiệp và đảo ngược tình trạng thiếu máu mô, theo bác sĩ Thủy. Khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ có chuyên môn đánh giá và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Nếu trì hoãn có thể khiến mô hoại tử lan rộng, gây sẹo khó điều trị và phải can thiệp ngoại khoa.

Trịnh Mai