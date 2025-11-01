Đang dùng retinol có thể trẻ hóa da bằng sóng siêu âm không?

Tôi dùng retinol khoảng 3 năm, nay muốn dùng công nghệ trẻ hóa HIFU có phải ngưng hẳn retinol không? Sau điều trị, tôi có thể dùng lại không? (Thùy Lâm, 32 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A, thường có trong các dược mỹ phẩm chăm sóc da. Khi thấm qua da, retinol chuyển hóa thành retinoic acid, hoạt chất trực tiếp gắn vào receptor nhân tế bào, tác động lên tế bào sừng giúp tăng tốc độ thay mới của tế bào. Tuy nhiên, chính cơ chế này cũng khiến da nhạy cảm hơn, dễ khô, bong tróc hoặc kích ứng, nhất là khi kết hợp với các phương pháp trẻ hóa khác.

Nếu bạn đang sử dụng retinol nồng độ thấp (dưới 0,3%) và có kế hoạch thực hiện trẻ hóa da bằng công nghệ sóng siêu âm hội tụ HIFU, nên ngưng retinol trước ít nhất 7 ngày. Nếu bạn dùng hoạt chất retinol nồng độ cao hơn 0,5% hoặc tretinoin với tần suất liên tục cần ngưng ít nhất 2 tuần để da ổn định hoàn toàn trước khi thực hiện thủ thuật.

Bác sĩ Dung sử dụng HIFU để cải thiện vùng da bị chùng nhão cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Dù HIFU là công nghệ ứng dụng sóng siêu âm hội tụ làm trẻ hóa không xâm lấn, không gây tổn thương trên bề mặt da nhưng trong một số trường hợp, vùng điều trị có thể hơi ửng đỏ, căng hoặc nhạy cảm trong 24-72 giờ đầu sau khi làm. HIFU cũng thường được bôi tê nên có thể khiến hàng rào da tạm thời yếu đi. Do đó, nếu tiếp tục sử dụng retinol trong giai đoạn này dễ tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc, khiến da khô, bong tróc, ửng đỏ và ngứa rát.

Sau khi thực hiện HIFU, bạn nên chờ 3-7 ngày để da hồi phục hoàn toàn, rồi mới bắt đầu dùng lại retinol theo chỉ định của bác sĩ. Để an toàn, bạn nên bôi với tần suất thấp (khoảng 2 lần mỗi tuần), sau đó tăng dần theo mức độ phản ứng của da, kết hợp với dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ.

Nếu biết cách phối hợp thì retinol và HIFU giúp tối ưu hiệu quả trẻ hóa da, cải thiện độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn mà vẫn giữ được làn da khỏe mạnh. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, bạn nên đến bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn và kiểm tra da trước khi thực hiện.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7