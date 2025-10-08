Trẻ hóa da không xâm lấn sau sinh

TP HCMChị Hà, 35 tuổi, sau sinh con thứ hai da chùng nhăn, thâm sạm, được điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm kết hợp tiêm axit hyaluronic để giảm lão hóa da.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, đánh giá da chị Hà bị lão hóa mức độ trung bình, với biểu hiện giảm mật độ collagen ở trung bì, lớp cân cơ nông nâng đỡ bên dưới da suy yếu. Vùng má và viền hàm chùng nhẹ, hiện rõ khi cười. Da quanh mắt xuất hiện rãnh nhăn nông, khóe miệng in hằn nếp gấp nhẹ khi trang điểm. Vùng nhũ hoa cũng thâm sạm.

Theo bác sĩ Dung, sau sinh, nhất là ở tuổi ngoài 30, làn da phụ nữ thường bước vào thời kỳ "chuyển giao" với nhiều dấu hiệu lão hóa sớm. Thay đổi nội tiết tố, thường xuyên thức khuya chăm con, căng thẳng và ít thời gian chăm sóc bản thân khiến da nhanh chùng nhão, kém đàn hồi, hình thành rãnh cười sâu hơn, nếp nhăn vùng trán, quanh mắt... Tình trạng khô sạm, nám da cũng dễ xuất hiện hơn.

Để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng sức khỏe hay việc chăm con, bác sĩ tư vấn công nghệ thẩm mỹ như sóng siêu âm HIFU, SUPERB, vi kim RF, laser không xâm lấn hay ánh sáng IPL có thể áp dụng sớm cho phụ nữ sau sinh, giúp phục hồi độ săn chắc, cải thiện sắc tố mà không cần kiêng khem nhiều.

Bác sĩ Dung dùng công nghệ HIFU điều trị da chảy xệ cho chị Hà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Hà được điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm hội tụ (HIFU) kết hợp tiêm axit hyaluronic (HA) và chăm sóc da bằng các sản phẩm phục hồi, chống lão hóa. HIFU tạo ra các điểm đông nhiệt 60-70 độ C giúp co rút các sợi collagen tức thì và kích thích nguyên bào sợi tái tạo collagen, elastin mới. Tùy vị trí tác động dưới da mà HIFU có thể cải thiện nếp nhăn nông, se khít lỗ chân lông (độ sâu 1,5 mm), làm săn chắc da (độ sâu 3 mm), đến nâng cơ, giảm chảy xệ nhờ tác động đến lớp cân cơ nông (độ sâu 4,5 mm).

Sau liệu trình, da chị Hà căng hơn, vùng viền hàm săn chắc, rãnh mũi má mờ bớt, gương mặt trẻ trung và thon gọn hơn. Tình trạng da khô cải thiện rõ rệt nhờ tiêm HA kết hợp chăm sóc đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ. Riêng vùng nhũ hoa thâm sạm, bác sĩ điều trị bằng laser pico để phá vỡ các hắc tố, giúp da sáng lên.

Theo bác sĩ Dung, ngoài áp dụng các công nghệ trẻ hóa da, phụ nữ cũng cần dưỡng da từ bên trong, ăn uống cân bằng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, kết hợp vận động nhẹ nhàng. Người có làn da nhạy cảm, từng mang thai, sinh con, trước khi áp dụng các công nghệ cần được bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da đánh giá đúng tình trạng da, xây dựng phác đồ cá nhân hóa phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi