Đái tháo đường che mờ triệu chứng nhồi máu cơ tim

Hà NộiBà Phương, 67 tuổi, mắc bệnh đái tháo đường lâu năm, nay nhồi máu cơ tim mà không biết do không có triệu chứng đặc trưng.

ThS.BS Phùng Văn Thao, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bà Phương bị nhồi máu cơ tim cấp thể nặng, tắc nhánh động mạch vành phải đoạn gốc, rối loạn nhịp thất phức tạp, block nhĩ thất độ ba (một dạng rối nhịp tim chậm).

Bà Phương có tiền sử đái tháo đường type 2, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Lần này, bà mệt mỏi, tưởng bị cảm thông thường, đi khám mới phát hiện nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Thao giải thích ở người mắc bệnh đái tháo đường lâu năm, nhồi máu cơ tim có thể không biểu hiện điển hình như đau thắt ngực dữ dội. Tổn thương hệ thần kinh do đái tháo đường làm giảm cảm giác đau, khiến người bệnh chỉ buồn nôn, choáng váng... dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa. Người lớn tuổi mắc nhiều bệnh nền đi kèm, khiến triệu chứng bệnh mạch vành biểu hiện dưới dạng không đặc hiệu như mệt mỏi, khó thở, đau lâm râm vùng bụng...

Nhồi máu cơ tim là tình trạng nguy hiểm, trong đó rối loạn nhịp thất là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh nhân có thể bị rối loạn nhịp, kéo theo tụt huyết áp, rối loạn huyết động, tử vong trong thời gian ngắn.

Bác sĩ chỉ định tái thông nhánh động mạch vành bị tắc, đặt máy tạo nhịp tạm thời hỗ trợ nhịp tim trong giai đoạn nguy kịch cho người bệnh. Bà Phương cao tuổi, xơ vữa nặng, việc tiếp cận qua con đường thường dùng để đặt máy - tĩnh mạch đùi gặp nhiều khó khăn. Êkíp linh hoạt chuyển sang vị trí tĩnh mạch dưới đòn, rút ngắn thời gian xử trí, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ Thao khác cho bà Phương sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, bà Phương hết cơn đau vùng thượng vị (trên rốn), buồn nôn, choáng váng. Nhịp xoang phục hồi tốt, bà xuất viện sau 7 ngày, sớm hơn dự kiến ban đầu.

Bệnh đái tháo đường có thể gây ra mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hoại tử phải cắt cụt chi. Theo Tổ Y tế Thế giới (WHO), số người mắc bệnh trên thế giới đã tăng từ 200 triệu người vào năm 1990 lên tới 830 triệu người vào năm 2022. Tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh hơn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình so với các nước có thu nhập cao. Tại Việt Nam, theo thông tin của Bộ Y tế, hiện có khoảng 7 triệu người mắc bệnh.

Bác sĩ Thao khuyến cáo với người mắc bệnh nền tim mạch, đái tháo đường, cao tuổi, có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng cần đi khám sớm.

Ly Nguyễn