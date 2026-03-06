Da 'xuống cấp' sau Tết

Hà NộiMột tuần sau Tết, da chị Hương, 34 tuổi, xỉn màu, nổi nhiều mụn viêm, quầng thâm mắt rõ, bề mặt da khô ráp và kém đàn hồi.

Chị Hương thức khuya, ăn nhiều đồ chiên rán, bánh ngọt, thịt mỡ và uống rượu vang ngày Tết, tăng gần 3 kg chỉ trong hai tuần.

Theo BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chế độ ăn giàu đường và chất béo dịp Tết thúc đẩy quá trình glycation, làm suy giảm collagen và elastin khiến da lão hóa nhanh hơn. Thiếu ngủ làm giảm quá trình tái tạo tế bào, tăng tiết bã nhờn và thúc đẩy quá trình viêm. Rượu bia và cà phê làm cơ thể mất nước, da khô và dễ kích ứng.

Kết quả soi da trên máy cho thấy hàng rào bảo vệ da của chị Hương suy yếu, độ ẩm biểu bì thấp, tăng sắc tố nhẹ vùng má, nhiều tổn thương viêm và dấu hiệu lão hóa sớm. "Đây là tình trạng rối loạn hàng rào da kết hợp mụn viêm do thay đổi nội tiết và chế độ ăn uống, sinh hoạt vào dịp Tết", bác sĩ Hồng nhận định.

Đây là tình trạng rất thường gặp sau kỳ nghỉ Tết. Những ngày qua Khoa Thẩm mỹ tiếp nhận 7 người bệnh có biểu hiện tương tự, phụ nữ tuổi 30-45 là nhóm thường chịu áp lực công việc và gia đình. Họ được bác sĩ xây dựng phác đồ phục hồi da trong 8-12 tuần, tập trung vào ba mục tiêu kiểm soát viêm, phục hồi hàng rào da và tăng sinh collagen.

Ở giai đoạn đầu, chị Hương làm sạch da đúng cách, sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng phục hồi chứa ceramide và hyaluronic acid, kết hợp thuốc bôi kiểm soát mụn. Bác sĩ khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, giảm đường, chất béo, hạn chế rượu bia và ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Bác sĩ Hồng sử dụng hệ thống laser công nghệ cao Fotona 6D điều trị da cho chị Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 4 tuần, khi tình trạng viêm được kiểm soát, bệnh nhân dùng liệu trình ánh sáng sinh học và laser xung dài nhằm giảm đỏ da, cải thiện sắc tố và kích thích tăng sinh collagen. Mesotherapy với vitamin và peptide được áp dụng để tăng độ ẩm và độ đàn hồi da. Ở giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ định công nghệ RF vi điểm để tăng độ săn chắc và giảm nếp nhăn vùng má và rãnh mũi, má cho chị Hương.

Bác sĩ Hồng lưu ý để phục hồi da sau kỳ nghỉ Tết cần kết hợp thay đổi lối sống, chăm sóc da khoa học và công nghệ thẩm mỹ phù hợp. Mọi người nên khám tại bệnh viện uy tín để được điều trị cá nhân hóa hiệu quả và an toàn.

Thanh Ba