Cách phục hồi làn da sau Tết

Sau Tết, làn da cần được phục hồi hàng rào bảo vệ, chống nắng đầy đủ, cấp ẩm và chống oxy hóa từ bên trong, tránh can thiệp mạnh khi da chưa ổn định để giảm sạm, viêm da.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với lịch sinh hoạt thường đảo lộn, ăn uống nhiều thực phẩm dầu mỡ, thức khuya và thường xuyên tiếp xúc nắng gió khi du xuân, nhiều người nhận thấy làn da sạm hơn, kém tươi tắn, nổi mụn hoặc bong tróc. Theo ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đây là tình trạng phổ biến và có thể cải thiện nếu biết cách chăm sóc đúng cách.

Phục hồi hàng rào bảo vệ da

Trong giai đoạn sau Tết, mục tiêu quan trọng nhất không phải làm trắng hay điều trị chuyên sâu, mà là phục hồi hàng rào bảo vệ da. Việc thức khuya, ăn uống thất thường và tiếp xúc nắng gió trước đó khiến da dễ tăng tiết bã nhờn, bít tắc lỗ chân lông, xuất hiện mụn viêm và sạm da. Với người có làn da nhạy cảm hoặc đang điều trị các bệnh da liễu, những thay đổi này càng biểu hiện rõ rệt.

Nên chú trọng chăm sóc phục hồi bằng quy trình đơn giản như làm sạch nhẹ nhàng, tránh sữa rửa mặt có độ tẩy mạnh, tăng cường dưỡng ẩm và độ đàn hồi cho da bằng các sản phẩm phù hợp. Khi hàng rào da ổn định, da sẽ tự cải thiện độ sáng.

Chống nắng để ngăn ngừa sạm da

Ánh nắng được xem là rào cản lớn trong quá trình phục hồi da sau Tết. Theo bác sĩ Thư, việc chỉ chăm sóc da vào ban đêm mà không chống nắng đầy đủ ban ngày khiến sắc tố melanin tiếp tục tăng sinh, làm da sạm màu và chậm cải thiện.

Sử dụng kem chống nắng phổ rộng hằng ngày, kết hợp che chắn kỹ khi ra ngoài giúp hạn chế tăng sắc tố và hỗ trợ da phục hồi hiệu quả hơn. Với làn da nhạy cảm hoặc mới điều trị, nên ưu tiên kem chống nắng vật lý, loại tạo lớp màng bảo vệ trên bề mặt da, hoặc các sản phẩm có công thức dịu nhẹ theo tư vấn của bác sĩ.

Bác sĩ Thư kiểm tra tình trạng da cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cấp ẩm và chống oxy hóa từ bên trong

Làn da muốn phục hồi toàn diện còn cần được nuôi dưỡng từ bên trong. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giúp duy trì độ ẩm, cải thiện tình trạng da xỉn màu do thiếu nước. Chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi bổ sung vitamin C, E và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường.

Bác sĩ Thư cũng khuyến cáo nên hạn chế rượu bia, đồ ngọt và thực phẩm nhiều dầu mỡ trong giai đoạn này. Những yếu tố này dễ làm tăng phản ứng viêm, khiến da chậm phục hồi và kém ổn định hơn.

Không vội can thiệp mạnh khi da chưa phục hồi

Nhiều người có xu hướng dùng các sản phẩm làm sáng mạnh hoặc áp dụng phương pháp lột tẩy ngay sau Tết để "cứu" làn da xỉn màu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thư, đây là một quan niệm sai lầm. Khi da chưa kịp phục hồi, những can thiệp quá mạnh dễ gây kích ứng, khiến da sạm nặng hơn hoặc làm tăng nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Chỉ khi nền da đã ổn định, sắc tố da sẽ cải thiện dần một cách tự nhiên và bền vững. Khi đó, nếu cần thiết mới cân nhắc các phương pháp điều trị chuyên sâu như peel da mức độ nhẹ, laser năng lượng thấp hoặc các liệu trình tái tạo da phù hợp với từng tình trạng da cụ thể.

Trường hợp sau 2-4 tuần chăm sóc phục hồi mà làn da vẫn sạm kéo dài, xuất hiện nhiều mụn viêm hoặc có dấu hiệu kích ứng, nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám. Đánh giá đúng tình trạng da giúp xây dựng phác đồ phục hồi, tránh để tổn thương kéo dài ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng da về lâu dài.

Minh Hương