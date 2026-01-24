Da tổn thương do 'nghiện corticoid'

Hà NộiSau nhiều lần sử dụng thuốc bôi chứa corticoid, da chị Ninh tổn thương nặng, vùng má giãn mao mạch màu đỏ thẫm.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tình trạng của chị Ninh được gọi là da "nghiện corticoid". Bôi thuốc kéo dài khiến da chị phụ thuộc thuốc, hai má giảm sắc tố xen kẽ, giãn mao mạch dạng mạng nhện màu đỏ thẫm. Da mặt mỏng, dễ ửng đỏ, thường xuyên nổi mẩn, ngứa, kèm tình trạng lông tơ mọc rậm, mềm và sẫm màu, viêm da dai dẳng, thậm chí bùng phát nặng khi ngưng thuốc đột ngột.

Bác sĩ Hồng đánh giá da chị Ninh có khả năng hồi phục song cần điều trị đúng cách, tuân thủ phác đồ và chỉ định điều trị. Phác đồ bao gồm sử dụng hệ thống laser công nghệ cao như Fotona 6D và StarWalker, kết hợp laser Nd:YAG 1064 xung dài để xử lý tình trạng đỏ da, giãn mao mạch và sắc tố không đồng đều. Chị Ninh được tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) kích thích tái tạo da, tăng sinh collagen, giúp da dày và khỏe dần theo thời gian. Sau 4 tháng, tình trạng tổn thương da cải thiện, da đều màu và đỡ nhạy cảm hơn.

Bác sĩ Hồng đang điều trị da cho chị Ninh bằng hệ thống laser Fotona 6D. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hồng cho biết da "nghiện corticoid" do dùng nhiều loại thuốc chứa corticoid - thuốc này thường được bán không cần đơn. Corticoid đường bôi được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh da liễu nhờ chống viêm, giảm đỏ, giảm ngứa nhanh, song sử dụng không đúng chỉ định có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Lựa chọn corticoid mạnh hay nhẹ, liều lượng và thời gian bôi... cần bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tình trạng bệnh, vị trí da và đáp ứng điều trị.

"Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc bôi da, nhất là các chế phẩm chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ", bác sĩ Hồng khuyến cáo. Khi da xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ kéo dài, ngứa, bong tróc, sạm màu hoặc nhạy cảm bất thường, cần đi khám tại bệnh viện uy tín, cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng hướng.

Thanh Ba