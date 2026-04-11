Da nhiễm corticoid có được tiêm meso?

Da tôi bị nhiễm corticoid, đã điều trị hơn nửa năm. Tình trạng da hiện tại của tôi có phù hợp để tiêm meso không? (Phương Trang, 25 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Tiêm meso (mesotherapy) là phương pháp sử dụng kim siêu nhỏ đưa các dưỡng chất như hyaluronic acid (HA), peptide hoặc huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) vào lớp trung bì. Các hoạt chất này giúp tăng độ ẩm và độ đàn hồi, hỗ trợ phục hồi làn da. Trong đó, HA có vai trò giữ nước và duy trì độ căng mịn, nên thường được ưu tiên ở làn da yếu, thiếu ẩm. PRP sử dụng máu tự thân được tách chiết, giàu yếu tố tăng trưởng, góp phần tái tạo mô và thúc đẩy quá trình lành da.

Da từng nhiễm corticoid cần được đánh giá mức độ hồi phục trước khi tiêm meso. Nếu đã điều trị da nhiễm corticoid khoảng nửa năm và có nhu cầu tiêm meso, bạn vẫn có thể cân nhắc thực hiện. Tuy nhiên, bạn nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được đánh giá tình trạng da hiện tại, xem xét da đã đủ ổn định và an toàn trước khi can thiệp thủ thuật không.

Bác sĩ chuẩn bị tiêm meso cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Không phải mọi trường hợp da nhiễm corticoid đều phù hợp để tiêm meso. Khi da đã qua giai đoạn viêm cấp, không còn đỏ rát, bong tróc hay nổi mụn viêm, đồng thời độ dày da được cải thiện, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định tiêm với các hoạt chất lành tính nhằm hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.

Nếu da vẫn còn mỏng, nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc đang trong tình trạng viêm, tổn thương chưa ổn định, việc tiêm meso có thể làm tăng nguy cơ biến chứng như kích ứng kéo dài, nhiễm trùng hoặc khiến quá trình hồi phục chậm hơn. Trong trường hợp này, các phương pháp không xâm lấn như điện di, kết hợp chăm sóc phục hồi hàng rào bảo vệ da thường được ưu tiên.

Thời điểm ngừng corticoid cũng cần lưu ý, vì dừng đột ngột có thể gây "phản ứng dữ dội", khiến da bùng phát viêm trở lại. Người bệnh muốn ngưng corticoid nên theo hướng dẫn bác sĩ, và chỉ cân nhắc tiêm meso khi da đã ổn định.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM