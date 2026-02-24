Da loang lổ do nhiễm nấm

TP HCMÁnh, 16 tuổi, xuất hiện các mảng da sậm màu loang lổ khắp cơ thể do nhiễm nấm, sau 4 buổi điều trị bằng laser tình trạng tăng sắc tố cải thiện.

Những mảng tăng sắc tố dai dẳng trên cơ thể 6 năm nay nên Ánh thường xuyên mặc áo tay dài, cổ cao để che đi. Dù đã điều trị dứt điểm bệnh nấm, màu da không trở về bình thường.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận Ánh có các mảng da thâm, không đều màu tập trung ở bả vai phải và mặt, lan rộng ra bắp tay hơn 15 cm. Bác sĩ chẩn đoán Ánh bị tăng sắc tố sau viêm do nhiễm nấm da.

Bác sĩ Bích giải thích nấm gây phản ứng viêm kéo dài tại chỗ, kích thích các tế bào sắc tố (melanocyte) tăng sản xuất melanin. Khi sắc tố này lắng đọng sâu trong da, vùng tổn thương trở nên sậm màu và khó tự mờ đi, ngay cả khi nguyên nhân viêm đã được loại bỏ. Làn da trẻ em nhạy cảm hơn người lớn, nguy cơ tăng sắc tố càng cao nếu viêm kéo dài hoặc tái phát nhiều lần. Tổn thương xuất hiện từ sớm, tồn tại nhiều năm ở vùng da lộ như mặt, vai, tay, lưng trên... còn ảnh hưởng đến tâm lý, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Bác sĩ sử dụng laser pico pro điều trị tăng sắc tố trên lưng cho Ánh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng sắc tố sau viêm khó cải thiện vì tùy thuộc vào bệnh da trước đó có được kiểm soát tốt hay không. Các bệnh da mạn tính, tổn thương nặng, dai dẳng và hay tái phát thường để lại biến chứng tăng sắc tố kháng trị. Việc điều trị thường kéo dài, cần kết hợp nhiều phương pháp, theo dõi sát để đảm bảo an toàn, nhất là với người bệnh trẻ tuổi.

Bác sĩ Bích chỉ định điều trị cho Ánh bằng laser pico pro 6-8 lần, mỗi lần cách nhau một tháng. Công nghệ sử dụng xung năng lượng siêu ngắn để phá vỡ sắc tố melanin thành các hạt nhỏ li ti, giúp cơ thể đào thải dần qua cơ chế tự nhiên. Phương pháp này tác động chọn lọc vào sắc tố, hạn chế tổn thương mô lành xung quanh, phù hợp cho vùng da nhạy cảm.

Sau 4 lần điều trị, vùng da sậm màu của Ánh cải thiện rõ, từ nâu đậm chuyển sang tông nhạt hơn, gần với màu da xung quanh. Ánh cần tránh nắng, che chắn kỹ vùng da điều trị, dùng kem chống nắng phù hợp, giữ ẩm da, hạn chế cọ xát mạnh và tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi đáp ứng điều trị và điều chỉnh liệu trình kịp thời.

Vùng tăng sắc tố của Ánh cải thiện sau ba lần bắn laser pico pro. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích lưu ý phụ huynh không nên xem nhẹ các bệnh lý da liễu tưởng chừng đơn giản ở trẻ em. Qua hơn 30 năm khám và điều trị, bác sĩ ghi nhận tăng sắc tố sau viêm chiếm tỷ lệ đáng kể trong các trường hợp tổn thương da kéo dài ở trẻ, đặc biệt sau các viêm nhiễm như nấm da. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, đủ liệu trình, nấm da thường khỏi hoàn toàn và ít để lại di chứng, hạn chế ảnh hưởng tâm lý.

Trẻ cần sử dụng đồ dùng cá nhân riêng như khăn tắm, khăn lau người, quần áo. Tránh dùng chung hoặc sử dụng các vật dụng cá nhân trong môi trường ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho nấm da phát triển và lây lan.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi