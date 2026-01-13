Bị tăng sắc tố da kiêng ăn gì?

Hạn chế các thực phẩm nhiều đường, tinh bột, nhiều gia vị, đồ chiên rán, dầu mỡ, các loại thịt đỏ để giảm tình trạng tăng sắc tố da.

Tăng sắc tố là tình trạng vùng da sạm tối, loang lổ và khó đều màu, thường trở nên đậm hơn khi tiếp xúc nắng hoặc sau mụn, viêm da. Theo BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chế độ dinh dưỡng có liên quan mật thiết đến cơ chế hình thành melanin. Dù không thay thế được việc điều trị thẩm mỹ chuyên sâu nhưng dinh dưỡng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát và giảm tiến triển tăng sắc tố, đặc biệt ở người có cơ địa dễ thâm sau mụn.

Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế

Bánh kẹo, nước ngọt, cơm trắng hay bánh mì trắng làm tăng insulin nhanh, thúc đẩy viêm và khiến melanin sản xuất mạnh hơn. Các vết thâm, nám đậm và lâu mờ.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Thức ăn chiên ở nhiệt độ cao chứa nhiều chất béo xấu và hợp chất oxy hóa, dễ gây rối loạn nội tiết, làm da nổi mụn viêm - yếu tố dẫn đến tăng sắc tố sau viêm.

Bác sĩ Vy khám da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Món cay nóng, nhiều gia vị

Ớt, tiêu, tỏi và các món cay nóng có thể tăng phản ứng viêm trong cơ thể, khiến vùng da đang bị tăng sắc tố dễ thâm sạm hơn. Nếu ăn các món này thường xuyên còn làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng, sắc tố trở nên tối màu và khó cải thiện.

Thịt đỏ, trứng, nội tạng

Khi ăn nhiều thịt đỏ, trứng và các loại nội tạng, cơ thể nạp lượng lớn protein động vật và chất béo bão hòa, dễ kích hoạt tế bào sắc tố hoạt động mạnh. Khi đó, vùng da thâm có xu hướng đậm màu, lan rộng. Chế độ ăn mất cân đối cũng làm tăng viêm, ảnh hưởng hiệu quả điều trị.

Hải sản

Tôm, cua, ghẹ hay mực có thể gây ngứa, mẩn đỏ hoặc kích ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Phản ứng viêm này khiến melanin tăng sinh mạnh hơn tại vùng tổn thương, da thâm sạm lâu mờ.

Thực phẩm giàu histamin hoặc axit folic

Phô mai, rượu vang, cá ngừ hay gan động vật chứa nhiều histamin và axit folic, có thể làm tăng phản ứng viêm và kích hoạt enzyme tyrosinase. Tyrosinase thúc đẩy sản sinh melanin và vùng da thâm dễ đậm màu.

Thực phẩm chế biến sẵn

Thức ăn đóng gói sẵn như xúc xích, thịt nguội, đồ hộp... chứa chất bảo quản và phụ gia có thể gây kích ứng, da tiết dầu và dễ viêm hơn. Phản ứng này gây tăng sinh mạnh sắc tố, làm vùng da thâm sạm lâu mờ.

Đồ uống có cồn, caffein

Rượu bia làm mất nước, suy giảm collagen và da dễ xỉn màu. Uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến mất ngủ, rối loạn đồng hồ sinh học, quá trình tái tạo và phục hồi da ban đêm kém hiệu quả, khiến sắc tố đậm hơn.

Bên cạnh kiêng các nhóm thực phẩm dễ gây viêm, bác sĩ Vy khuyên người bị thâm nám nên đến bệnh viện, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được điều trị phù hợp. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, dùng kem chống nắng và chăm sóc da đúng cách còn hỗ trợ đạt hiệu quả điều trị tối ưu.

Minh Hương