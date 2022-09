Da bìu chảy xệ có nguy hiểm?

Da bìu chảy xệ là tình trạng bình thường của quá trình lão hóa, nhưng cũng có nhiều trường hợp xảy ra ở tuổi thiếu niên do nguyên nhân bệnh lý.

Bìu được cấu tạo bởi da và cơ trơn, có độ dày khoảng 8 mm, nằm bên ngoài, dưới dương vật. Bên trong bìu được chia thành hai ngăn. Trong túi chứa tinh hoàn, mào tinh và thừng tinh... Nhiệm vụ của bìu là bảo vệ tinh hoàn, làm mát để bảo vệ tinh trùng, hỗ trợ cho quá trình sinh sản của nam giới.

Theo Thạc sĩ - bác sĩ Tạ Ngọc Thạch, Khoa Nam học tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khoảng cách của tinh hoàn với vùng bẹn được kiểm soát bởi cơ treo bìu, dải cơ vân nhỏ chỉ có ở nam giới nằm trong thừng tinh nối cơ chéo trong thành bụng. Khi gặp nhiệt độ thấp, phản xạ của cơ treo bìu là co lại gần bẹn để giữ ấm. Bìu cũng co rút lại khi bị kích thích tình dục.

Da bìu chảy xệ hầu hết là bình thường như một phần của quá trình lão hóa. Nam giới bước sang tuổi 50 các đặc tính cơ học của da suy giảm, mất collagen, mất nước khiến cho da của cơ thể, bao gồm da bìu, dễ bị chùng nhão. Hơn nữa, do đặc điểm nằm ngoài cơ thể nên da bìu cũng thường bị co giãn nhiều hơn, chịu tác động của trọng lực lớn hơn, thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh hơn các vùng khác. Một số trường hợp lành tính khác, nam giới bị chảy xệ da bìu do đặc trưng của cơ thể, không giống với người khác. Khi tinh hoàn lớn lên cũng khiến da bìu bị chảy xệ. Nam giới sẽ dễ dàng nhận thấy đặc điểm này khi bước vào tuổi dậy thì.

Bác sĩ Ngọc Thạch trong một ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài nguyên nhân lành tính, đôi khi da bìu chảy xệ cũng là dấu hiệu của các bệnh lý có liên quan đến cơ quan sinh dục nam giới, điển hình như giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là tình trạng giãn của đám rối các tĩnh mạch sinh tinh và tĩnh mạch thừng tinh, nằm phía trên tinh hoàn. Khi đám rối tĩnh mạch tinh giãn, máu sẽ bị ứ trệ làm cho nhiệt độ tinh hoàn tăng lên. Bìu sẽ phản ứng bằng cách giãn ra để cách xa vùng bẹn, nhằm hạ nhiệt cho tinh hoàn. Ngoài ra, bìu cũng có thể chảy xệ do da quá rộng, tinh hoàn quá lớn, tổn thương màng tinh hoàn, tràn dịch tinh mạc hay do nguyên nhân ác tính như ung thư tinh hoàn.

Tùy theo nguyên nhân gây xệ bìu, bác sĩ sẽ đề xuất phương pháp điều trị phù hợp. Nếu do nguyên nhân tuổi tác, nam giới có thể được tạo hình và thu nhỏ bìu. Thủ thuật này có thể mất từ 30-60 phút và chăm sóc ngoại trú. Với các nguyên nhân khác, bác sĩ sẽ cho người bệnh dùng thuốc hoặc phẫu thuật khi cần.

Tĩnh mạch thừng tinh bị giãn gây chảy xệ bìu. Ảnh: Shutterstock

Da bìu chảy xệ là do đặc điểm cấu tạo của cơ thể và là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa nên không có cách hiệu quả để phòng ngừa. Thậm chí, sau khi thực hiện thu nhỏ, da bìu cùng sẽ chùng nhão theo thời gian. Tuy nhiên, nam giới được khuyến khích làm giảm tốc độ chảy xệ bìu qua việc chăm sóc sức khỏe tổng thể và cơ quan sinh dục bằng lối sống lành mạnh như: uống đủ nước, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, tăng cường vitamin và các axit béo trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày... Giữ vệ sinh cơ quan sinh dục, không mặc quần áo quá chật, quan hệ tình dục an toàn và tránh thủ dâm.

Để tránh gặp phải biến chứng nguy hiểm do da bìu chảy xệ, bác sĩ Ngọc Thạch khuyến cáo người bệnh nên quan tâm đến cơ thể nhiều hơn. Khi cảm nhận một số bất thường ở vùng bìu như tinh hoàn di chuyển, vặn vẹo, đau nhức, nóng đỏ... nên đến ngay bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và có biện pháp điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa bệnh tại nhà khi chưa được bác sĩ chuyên khoa tư vấn kỹ lưỡng. Tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng xệ bìu hiệu quả hơn, bác sĩ Ngọc Thạch chia sẻ thêm.

Hân Thái