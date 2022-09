7 mối đe doạ với sức khoẻ tinh trùng

Một số yếu tố như nhiệt độ, thiết bị thông minh, thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh trùng.

Các tế bào tinh trùng cần khoảng 75 ngày để phát triển đến độ trưởng thành. Trong thời gian đó, một số nhân tố gây hại tinh trùng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Dưới đây là 7 mối nguy tiềm ẩn tới sức khỏe tinh trùng phái mạnh cần lưu ý:

Nhiệt độ quá cao

Vùng bìu hay còn gọi là tinh hoàn không thể hoạt động bình thường khi ở nhiệt độ quá cao. Đó là lý do vì sao bộ phận này nằm tách rời so với cơ thể nam giới.

Bình thường nhiệt độ tinh hoàn thường thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1-2 độ C. Nếu nhiệt độ ở tinh hoàn tăng lên khoảng 37 độ C, quá trình sản xuất tinh trùng sẽ bị gián đoạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của nam giới.

Nhiệt độ quá cao ở tinh hoàn khiến cho quá trình sản xuất tinh trùng bị gián đoạn. Ảnh: WebMD

Nhiệt độ tinh hoàn cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng của nam giới cả về số lượng, hình thái cũng như khả năng vận động vì tinh trùng mất khoảng thời gian khá lâu để trưởng thành. Các hoạt động làm tăng nhiệt độ tinh hoàn có thể kể tới như xông hơi, tắm bồn nước nóng, ngồi trên tấm lót trên ghế ô tô quá lâu...

Bị sốt

Tiến sĩ, bác sĩ sản khoa Kurt Wharton, ở San Francisco, Mỹ, cho hay: "Một số bệnh nhân của tôi gặp vấn đề về tinh trùng dù không tắm bồn tắm nước nóng, sử dụng chất kích thích hay mặc quần lót chật, đạp xe nhiều... thường có tiền sử bị sốt cao trong 3 tháng trước đó".

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khoa học sinh sản, Mỹ, đầu năm nay đưa ra cảnh báo nhiệt độ cơ thể tăng lên do sốt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng. Các yếu tố này bao gồm số lượng tinh trùng, khả năng vận động (di chuyển), hình thái (cấu trúc) và phân mảnh DNA tinh trùng. Nam giới bị sốt do nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng có thể dẫn tác động tiêu cực đến việc sản xuất tinh trùng.

Thiết bị thông minh

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành về sức khỏe sinh sản và vô sinh Fertility and Sterility, việc để máy tính xách tay trên đùi khi làm việc khiến nhiệt độ vùng bìu tăng lên 1 độ C sau 11 phút và vẫn tăng nếu nam giới vẫn tiếp tục sử dụng. Tăng nhiệt độ bìu có tác động bất lợi đến quá trình sinh tinh (quá trình hình thành tế bào sinh sản của nam giới). Do đó nếu nam giới đang có kế hoạch sinh con, hãy tránh để máy tính trên đùi khi làm việc.

Thói quen để laptop lên đùi khi làm việc có thể khiến nhiệt độ vùng bìu tăng, gây bất lợi cho sức khỏe tinh trùng. Ảnh: Pinterest

Một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động đăng trên tạp chí Fertility and Sterility cho thấy, nam giới có thói quen sử dụng điện thoại di động thường xuyên (hơn 4 giờ mỗi ngày) bị suy giảm lượng tinh trùng đáng kể. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc sử dụng điện thoại di động có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận động của tinh trùng, tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản nam giới.

Do đó, các chuyên gia khuyên nam giới nên để điện thoại trong túi xách, không để trong túi quần để hạn chế tiếp xúc với bức xạ.

Mặc quần quá bó

Tiến sĩ Wharton cho rằng, quần trong càng bó sát thì môi trường để sản xuất tinh trùng càng bị ảnh hưởng. Tuy chưa có nghiên cứu về sự ảnh hưởng của việc mặc quần đùi và quần lót đến số lượng tinh trùng nhưng ông cho rằng nam giới có số lượng tinh trùng thấp nên mặc quần đùi thay vì quần sịp. Tiến sĩ cũng cảnh báo về việc mặc quần đùi bó sát để đạp xe đạp trong một thời gian dài cũng không tốt cho sức khỏe sinh sản nam giới.

Béo phì

Béo phì có liên quan đến việc tăng sản xuất nội tiết tố nữ (estrogen), giảm số lượng tinh trùng, rối loạn chức năng tình dục và có thể gây vô sinh". Nghiên cứu của Trường Y tế Cộng đồng Harvard, Mỹ, cũng chỉ ra nam giới thừa cân có số lượng tinh trùng thấp hơn 11% và có nguy cơ vô tinh (không có tinh trùng khi xuất tinh) cao hơn 39% so với người bình thường.

Lối sống thiếu khoa học

Thuốc lá, rượu và cần sa có thể làm suy giảm chức năng tình dục. Nghiên cứu cũng chỉ ra uống rượu gây cản trở sự trưởng thành của tinh trùng và phá vỡ cấu trúc DNA của tinh trùng cao hơn đáng kể so với hút thuốc lá. Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dịch tễ học, Mỹ nhận định, hút thuốc lá và cần sa cũng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng cương dương, tinh hoàn co lại.

Ngoài các yếu tố môi trường kể trên, một số thể trạng sinh lý có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh trùng:

Tắc ống dẫn tinh: Dù là nguyên nhân do dị tật bẩm sinh, nhiễm trùng, chấn thương hay biến chứng sau phẫu thuật... tắc ống dẫn tinh cản trở tinh trùng di chuyển.

Rối loạn di truyền: Các bất thường về nhiễm sắc thể có thể gây giảm hoặc không sản xuất tinh trùng ở nam giới nghiêm trọng. Trong đó bệnh xơ nang có thể dẫn đến không hình thành ống dẫn tinh.

Các yếu tố bất lợi khác: Kháng thể chống tinh trùng, mất cân bằng nội tiết tố, ung thư tinh hoàn, tinh hoàn không bình thường và các vấn đề tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng.

Bảo Bảo (Theo Health)