Khối u ở ngực bị viêm khiến lớp màng ngoài tim dày lên, xơ cứng, dính lại ép chặt trái tim không thể giãn nở, bơm máu và suy yếu dần.

Ông Nguyễn Văn Quy (60 tuổi, ngụ TP HCM) thường xuyên khó thở, mệt mỏi, ăn uống kém. Thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bác sĩ phát hiện ông Quy có khối u trung thất (ở ngực), nặng hơn 500 g, đường kính 60 mm, có dấu hiệu viêm. Đây là nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim co thắt, khiến màng tim dính lại bó chặt lấy tim. Nếu không phẫu thuật ngay người bệnh có nguy cơ suy tim cấp dẫn đến ngừng tim, tử vong.

Ngày 10/5, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, cho biết khối u nằm sát tim, phổi và gần như ôm dính động mạch chủ (động mạch lớn nhất trong cơ thể, đưa máu từ tim đi nuôi các cơ quan), tĩnh mạch chủ (tĩnh mạch chính mang máu từ đầu, cổ, ngực trên và cánh tay về tim). Do đó, mọi thao tác phẫu thuật phải chính xác để tránh làm tổn thương mạch máu lân cận.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, trái tim được giải phóng khỏi lớp màng dày, co bóp tốt. Ông Quy hết đau ngực, khó thở, khỏe mạnh xuất viện sau 3 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh u ác tính, bệnh nhân tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ ung bướu.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng (phải) phẫu thuật bóc tách u trung thất, cứu trái tim bị bó chặt cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Viêm màng ngoài tim co thắt là tình trạng màng ngoài tim trở nên cứng và dày hơn bình thường. Lúc này, lớp màng dày chèn ép tim, khiến tim không thể co bóp trao đổi máu, lâu ngày dẫn đến suy tim.

Tình trạng này do các nguyên nhân như: nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim hoặc các bệnh lý ảnh hưởng đến mạch máu tim, chấn thương vùng ngực, biến chứng sau phẫu thuật tim... Ở một số trường hợp hiếm gặp, sự xuất hiện của khối u trung thất có phản ứng viêm gây ra viêm màng ngoài tim co thắt như ông Quy.

Phẫu thuật cắt bỏ màng ngoài tim là phương pháp khắc phục tốt nhất. Viêm màng ngoài tim co thắt không thể phòng ngừa. Mỗi người cần điều trị dứt điểm bệnh lý nhiễm trùng do vi khuẩn. Nếu gặp chấn thương vùng ngực hay u trung thất, người bệnh cần tái khám theo lịch hẹn để phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời.

Hạ Vũ

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.