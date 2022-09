Cứu cụ ông thoát nguy cơ nhồi máu cơ tim do vỡ mảng xơ vữa

Ông Thành Nhân (69 tuổi, ngụ An Giang) bình phục, ăn uống bình thường, đủ điều kiện xuất viện sau 24 giờ sau can thiệp mạch.

Bác sĩ đặt stent tái thông lòng mạch liên thất trước bị nghẽn nặng do vỡ mảng xơ vữa, đẩy lùi nguy cơ nhồi máu cơ tim lần hai cho ông Nhân.

Ông Nhân thường xuyên gặp phải tình trạng đau ran ngực, khó thở, tụt huyết áp. Nhập viện ở tỉnh, ông được chẩn đoán cơn đau thắt ngực ổn định. Uống thuốc đỡ, ông xuất viện. Nhưng chỉ vài ngày sau, các triệu chứng quay trở lại, tuy không liên tục như trước nhưng vẫn khiến ông đau ngực, mệt (nhất là khi gắng sức). Ông đến thăm khám tại BVĐK Tâm Anh TP HCM.

TS.BS Trần Vũ Minh Thư kiểm tra sức khỏe cho ông Nhân sau can thiệp. Ảnh: Tâm Anh

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, TS.BS Trần Vũ Minh Thư, Trưởng khoa Nội Tim mạch 2, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết bệnh nhân có những dấu hiệu gợi ý bệnh mạch vành, dù đã điều trị nhưng chưa giải quyết tận gốc nên triệu chứng vẫn âm ỉ không dứt. Kết quả đo điện tim phát hiện dấu nhồi máu cơ tim trước đây. Bên cạnh đó, kết quả siêu âm tim phản ánh ông bị phình vách tim, cơ tim co bóp kém (phân suất tống máu chỉ còn khoảng 40%), nhiều vùng cơ tim giảm vận động hoặc không vận động; khả năng mạch máu nuôi tim bị hẹp nghẽn nặng dẫn tới suy tim.

"Bệnh nhân cần chụp và can thiệp mạch vành sớm để phòng ngừa nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim", bác sĩ Thư nói. Nói về ca bệnh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long - Giám đốc Trung tâm Can thiệp Mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM đánh giá, khó khăn mà êkíp can thiệp mạch phải đối mặt chính là mảng xơ vữa bị vỡ ra, xé rách dạng xoắn trong mạch máu thành một đoạn dài hơn 20mm, gấp 8-10 lần bình thường. Đây chính là nguyên nhân khiến lòng mạch nhỏ lại.

Lúc này, êkip can thiệp có hai đường để tiếp cận: một đường đi vào trong thành mạch máu (lòng giả), đường còn lại ở trong lòng mạch máu (lòng thật). Tuy nhiên, chuyên gia rất khó xác định chính xác đường nào đi xuống lòng thật. Nếu "lạc đường" đi vào lòng giả sẽ khiến cho mảng xơ vữa bị rách dài thêm, lấp kín lòng mạch máu, khiến mạch máu tắc nghẽn hoàn toàn. Vì thế, bác sĩ phải dùng dụng cụ khéo léo lách qua con đường hẹp xoắn vặn vào lòng thật, đặt thành công một stent kích thước 3.0mm cho bệnh nhân.

Hình ảnh trước khi can thiệp (hình A) và sau khi đặt stent cho động mạch liên thất trước (hình B). Ảnh: Tâm Anh

"Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) kết hợp siêu âm trong lòng mạch (IVUS) hiện đại, chúng tôi đã xác định chính xác tình trạng tổn thương lòng mạch, đặt được stent kích thước lớn, chính xác", bác sĩ Long chia sẻ.

Động mạch liên thất trước (LAD) là một trong hai nhánh của động mạch vành chính bên trái. Đây là nơi cung cấp máu giàu oxy lớn nhất cho buồng bơm bên trái hoặc tâm thất dưới của tim. Nó cũng cung cấp máu cho vách liên thất - mô cơ ngăn cách giữa luồng tim phải và luồng tim trái.

Khi các mảng xơ vữa tích tụ tạo thành mảng bám bên trong động mạch liên thất trước gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, làm hẹp một phần hoặc tắc nghẽn toàn bộ động mạch này. Khi đó, máu cung cấp oxy không thể đến tim, gây ra cơn nhồi máu cơ tim với các triệu chứng đau thắt ngực, khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi, tim loạn nhịp, tụt huyết áp, đau vai hoặc cánh tay...

Bác sĩ Long cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quá trình nong mạch đặt stent có sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm, kết hợp hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) lần đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ đó, các bác sĩ đã thực hiện được kỹ thuật đặt stent hiện đại, có thể đạt kích thước "khổng lồ" lên đến 4-5mm, giúp giảm nguy cơ tái hẹp trong stent dẫn đến tái phát nhồi máu cơ tim.

Hệ thống thông tim chẩn đoán và can thiệp hiện đại của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giúp dễ dàng tiếp cận vùng cần can thiệp, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian thực hiện. Ảnh: Tâm Anh

Bên cạnh đó, nhờ kết hợp hệ thống phần mềm ứng dụng trong can thiệp tim mạch tiên tiến, bác sĩ có thể rút ngắn thời gian can thiệp đồng thời giảm tối đa lượng thuốc cản quang đưa vào cơ thể bệnh nhân, giảm nguy cơ cho người bệnh suy thận, suy tim. Đặc biệt, hệ thống iFR giúp đo phân suất lưu lượng mạch vành không cần dùng thuốc Adenosin (thuốc giãn mạch), phù hợp cho nhóm đối tượng không thể thực hiện kỹ thuật FFR thường quy như bệnh nhân block AV, người bị dị ứng, hen suyễn...

Sau ca thủ thuật nong mạch liên thất trước, lòng mạch được tái thông nhưng vẫn tồn tại nguy cơ tắc nghẽn. Vì vậy, bệnh nhân cần uống thuốc, tái khám theo lịch hẹn, đồng thời nên thay đổi lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống tốt cho tim mạch để kiểm soát huyết áp, mỡ máu, ngăn ngừa cục máu đông... phòng nguy cơ tái hẹp.

Hạ Vũ