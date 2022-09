Cứu cụ ông 80 tuổi người Campuchia hẹp nặng 3 mạch máu nuôi tim

Dù nguy cơ rủi ro cao nhưng bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh vẫn đặt stent tái thông lòng mạch cứu cụ ông 80 tuổi đa bệnh lý.

Ông Charya Soeur (80 tuổi, quốc tịch Campuchia) xuất viện sau 3 ngày thực hiện thủ thuật đặt stent tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Từ tình trạng đau thắt ngực kéo dài, yếu mệt trầm trọng, ông có thể trở lại sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu mệt nghiêm trọng vào trung tuần tháng 9. 9 tháng trước, ông gặp những cơn đau thắt ngực với tần suất dày, mức độ ngày càng nặng. Đi khám tại một bệnh viện ở Campuchia, ông được chẩn đoán hẹp nặng 3 nhánh mạch vành. Bác sĩ nhận định không thể nong hay đặt stent vì nguy cơ rủi ro cao và đề nghị mổ bắc cầu mạch vành. Đây là thủ thuật đòi hỏi phải mở lồng ngực, nguy cơ biến chứng trong, sau mổ cao.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, thiếu máu mạn tính, suy thận, suy tim nên gia đình mong muốn can thiệp bằng phương pháp đặt stent ít xâm lấn. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ giải thích: "Tỷ lệ đặt stent thành công cho trường hợp này không quá 5%", gia đình đành đưa ông về nhà tiếp tục điều trị bằng thuốc.

Động mạch vành phải trước can thiệp (hình A) và sau can thiệp đặt stent (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Sau một thời gian dùng thuốc, bệnh của ông Charya Soeur không thuyên giảm, cơn đau thắt ngực ngày một nặng dần, mệt nhiều, vã mồ hôi dù chỉ vận động nhẹ. Khi nghĩ đến việc ông lớn tuổi, nhiều bệnh nền phải mổ bắc cầu mạch vành với nhiều rủi ro, gia đình lại chùn bước. Đọc tin Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP HCM đặt stent thành công cho cụ bà 82 tuổi, gia đình đưa ông sang Việt Nam chữa trị.

Theo BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM, bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, hẹp nặng 3 nhánh mạch máu nuôi tim. Để hạn chế tối đa tác dụng phụ của thuốc cản quang lên thận của bệnh nhân, bác sĩ tiến hành chụp mạch vành với kỹ thuật Cardiac Swing để khảo sát tình trạng hẹp mạch máu. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị hẹp khít 3 nhánh mạch vành nặng, nhưng may mắn chưa tắc hoàn toàn.

Sau khi hội chẩn liên Trung tâm Tim mạch và Trung tâm Can thiệp mạch, cân nhắc yếu tố nguy cơ, bác sĩ chọn phương án đặt stent tái thông lòng mạch cho bệnh nhân. Dù nguy cơ rủi ro cao nhưng đây là phương án tối ưu cho bệnh nhân 80 tuổi có nhiều bệnh nền đi kèm. Do đó, với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng kinh nghiệm xử trí những ca phức tạp, bác sĩ quyết tâm can thiệp cho bệnh nhân.

Hệ thống DSA với cánh tay robot hiện đại tích hợp siêu âm trong lòng mạch (IVUS) giúp bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh chọn stent kích thước lớn, giảm tái hẹp. Ảnh: Anh Minh

"Khó khăn lớn nhất của ca thủ thuật là 3 nhánh mạch máu chính nuôi tim đã bị hẹp nghẽn nặng, trong đó động mạch mũ bị tắt hoàn toàn, điều này khiến tim đang bị thiếu máu nghiêm trọng. Nếu thực hiện theo cách thông thường là nong bóng đưa stent vào 2 nhánh động mạch còn lại, có thể khiến lòng mạch bị ép làm nghẽn dòng máu đến tim gây thiếu máu cơ tim thêm, dẫn đến ngưng tim và bệnh nhân đột tử ngay trên bàn can thiệp", bác sĩ Long cho biết.

Do đó theo bác sĩ Long, trong quá trình nong bóng, bác sĩ phải thao tác nhanh, chính xác để không gây thiếu máu nuôi tim thêm. Nhờ hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) với cánh tay robot hiện đại tích hợp hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS), các bác sĩ xác định chính xác kích thước của lòng mạch để chọn stent kích thước tối đa giảm tái hẹp sau này. Êkip tỉ mỉ, cẩn trọng, thao tác nhanh đưa bóng vào nong nhanh nhánh động mạch bị nghẽn nặng. Kiểm tra sau can thiệp, 2 nhánh động mạch được nong rộng, mở đường thông thoáng cho dòng máu đến tim.

Bác sĩ Long cho biết, hẹp tắc mạch vành do xơ vữa là tình trạng phổ biến trong điều trị bệnh lý động mạch vành. Thông thường, bệnh nhân sẽ bị hẹp liên hoàn, tức là hẹp đoạn này kéo theo hẹp đoạn kia, hiếm khi chỉ hẹp một nhánh. Mức độ hẹp sẽ tiến triển theo thời gian nếu không điều trị.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại của Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giúp bác sĩ tính toán chi tiết các thao tác trước khi thực hiện trên người bệnh, rút ngắn thời gian can thiệp, giảm nguy cơ cho người bệnh lớn tuổi, suy thận, suy tim. Ảnh: Anh Minh

Nhờ được can thiệp tái thông dòng máu nuôi tim kịp thời, bệnh nhân hết đau ngực, kiểm tra hậu phẫu cho thấy chức năng thận ổn định, tình trạng suy tim cũng không tiến triển. Ông tiếp tục dùng thuốc điều trị nội khoa để duy trì hiệu quả thủ thuật, đồng thời giảm nguy cơ tái hẹp sau đặt stent.

"Tôi hài lòng về chuyên môn, dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí rất hợp lý tại một bệnh viện cao cấp ở Việt Nam. Đường bay khá thuận tiện, tôi nghĩ đây sẽ là địa chỉ tin cậy để nhiều người Campuchia đến khám chữa bệnh trong thời gian tới" ông Charya Soeur chia sẻ.

Thu Hà