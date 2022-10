Cứu bệnh nhân phình động mạch chủ bụng, dọa vỡ

Ông Tâm có khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, dọa vỡ được bác sĩ bệnh viện Tâm Anh xử trí kịp thời bằng phương pháp can thiệp mạch hiện đại.

Đây là ca thủ thuật đặc biệt có sự hợp sức của êkip bác sĩ 3 chuyên khoa gồm phẫu thuật tim, phẫu thuật mạch máu, can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Với phương pháp can thiệp mạch mới - tiếp cận động mạch quay ở cổ tay để đến động mạch đùi, ca phẫu thuật phức tạp diễn ra thuận lợi trong 2 giờ. Bệnh nhân xuất viện sau 7 ngày và tiếp tục được bác sĩ Trung tâm Tim mạch theo dõi sức khỏe từ xa. Ngày 24/10, bác sĩ cho biết hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chỉ cần thăm khám định kỳ.

Ông Huỳnh Văn Tâm (59 tuổi, ngụ Đồng Nai) có tiền sử nhồi máu cơ tim kèm hẹp nặng van động mạch và phình nhiều đoạn động mạch chủ. Trước đó, ông trải qua cuộc phẫu thuật ở nước ngoài nhưng khối phình động mạch chủ bụng chưa được xử trí, nay phát triển đến 5,9 cm, nguy cơ vỡ cao, nguy hiểm tính mạng.

ThS.BS Võ Anh Minh - Trưởng đơn vị Can thiệp mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, trường hợp của bệnh nhân Tâm phức tạp do tiền sử bệnh tim mạch, vừa trải qua cuộc đại phẫu cách đó không lâu. Nguy cơ biến chứng trong thủ thuật rất cao nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phương pháp tiếp cận động mạch đùi từ đường động mạch quay ở cổ tay giúp tạo thuận lợi nhiều bước trong quá trình làm thủ thuật - phẫu thuật, rút ngắn 50% thời gian thực hiện so với phương pháp truyền thống; giảm nguy cơ biến chứng.

ThS.BS Võ Anh Minh và ekip thực hiện can thiệp khối phình động mạch chủ bụng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo đó, thay vì đưa kim tiếp cận động mạch đùi như cách truyền thống qua sờ mạch, bác sĩ luồn kim vào một dây dẫn từ động mạch quay xuống đến động mạch đùi. Dây dẫn có nhiệm vụ dẫn đường, giúp kim không bị lệch hướng, đâm thủng mạch máu kế cận gây biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, các bác sĩ chỉ cần thực hiện một lần là đến ngay động mạch đùi.

Việc luồn kim vào động mạch đùi phức tạp hơn ở bệnh nhân có nhiều mỡ vùng bụng và đùi, thêm vào đó việc gây mê khiến cho huyết áp bệnh nhân thấp hơn, vì vậy khó để sờ, chọn điểm đưa kim vào chính xác. Nếu làm không chuẩn, kim sẽ tới các vị trí không tối ưu như nhánh mạch nhỏ, đường kính mạch máu không to. Như vậy, khi luồn ống thông có đường kính 6 cm khiến mạch không chịu được áp lực, nguy cơ rách mạch là khó tránh khỏi.

"Hơn nữa, trường hợp chọn điểm luồn kim không chính xác phải thực hiện nhiều lần gây ra nhiều lỗ thủng ở mạch máu. Máu sẽ tràn ra gây tụ máu vùng bụng, vùng đùi và biến chứng tắc nghẽn, viêm nhiễm nguy hiểm", bác sĩ Minh nói.

Ông Tâm phát hiện bệnh từ đầu năm 2019. Gia đình tìm nơi chạy chữa khắp trong, ngoài nước. Đến tháng 3 cùng năm, ông Tâm mắc Covid-19 dẫn đến viêm tắc phổi phải thở máy. Sau đó, gia đình đưa ông đến một bệnh viện ở Thái Lan thực hiện phẫu thuật thay van động mạch chủ, thay gốc động mạch chủ và mổ bắc cầu mạch vành. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên ông không tiếp tục can thiệp xử trí phình động mạch chủ bụng và trở về nước.

"Cuộc đại phẫu ở Thái Lan không chỉ tốn chi phí lớn mà còn khiến tôi mệt mỏi vì đường bay dài, đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị, bất đồng ngôn ngữ. Việc tái khám cũng không thể theo lịch hẹn của bác sĩ do khoảng cách địa lý. Nay tìm được bệnh viện để thực hiện phẫu thuật ngay trong nước, gia đình tôi rất hài lòng", ông Tâm nói.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Nguyên Phương