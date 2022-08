Cứu bệnh nhân 3 lần nhồi máu cơ tim

A: Hình ảnh sang thương đoạn gần động mạch liên thất trước (trước can thiệp mạch vành); B: Quá trình đặt bóng nong mạch trước khi đặt stent; C: Sau can thiệp đặt 1 stent phủ thuốc tại đoạn gần động mạch liên thất trước. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh