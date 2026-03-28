Cuộc sống của tôi sau khi nghỉ hưu sớm tuổi 45

Tôi là tác giả bài viết "45 tuổi nghỉ hưu sớm, sống nhờ lãi tiết kiệm tháng 25 triệu đồng". Sau khi chia sẻ câu chuyện nghỉ hưu sớm của mình, tôi nhận được khá nhiều lời quan tâm cùng những thắc mắc về việc làm sao để sống an toàn, bền vững khi không còn thu nhập chủ động? Thực ra, với tôi, đó là cả một quá trình chuẩn bị suốt hàng chục năm trước, chứ không phải một quyết định cảm tính trong một sớm một chiều.

Hiện tại, tôi đã 50 tuổi. Thời điểm tôi nghỉ hưu là 5 năm trước. Tôi chỉ có một con trai, năm nay 23 tuổi, đã ra trường đi làm và có công việc ổn định. Thời gian trước, khi còn học đại học, có một thời gian tôi phải đưa đón vì con bị ngã xe gãy chân. Đó cũng là một phần lý do khiến tôi quyết định nghỉ hưu sớm để có thời gian hỗ trợ con.

Tôi đi làm từ những năm đôi mươi và bắt đầu tiết kiệm gần như ngay từ những đồng lương đầu tiên. Vợ tôi cũng chung quan điểm. Không phải lúc nào cũng dư dả, nhưng tôi luôn giữ nguyên tắc là thu nhập tăng thì mức tiết kiệm cũng phải tăng. Vì thế, khoản tích lũy để có thể nghỉ sớm của tôi là kết quả của hơn 20 năm đi làm.

Nói rõ hơn về khoản tiền 4,3 tỷ gửi tiết kiệm của mình, tôi không để toàn bộ tài sản nằm yên một chỗ. Thay vào đó, tôi chia tiền gửi thành nhiều kỳ hạn khác nhau để có thể xoay vòng khi lãi suất biến động. Nếu lãi suất giảm, tôi có thể điều chỉnh dần, thay vì bị "kẹt" ở một mức thấp dài hạn. Tôi không chạy theo lợi nhuận cao, mà ưu tiên sự linh hoạt và an toàn. Thời điểm hiện tại, lãi suất trung bình dao động khoảng 6-7% mỗi năm, tùy ngân hàng và kỳ hạn, trước đó có thời điểm lãi suất cao hơn và thấp hơn. Nhờ đó, dòng tiền lãi hàng tháng khoảng trên 25 triệu đồng vẫn được duy trì tương đối ổn định.

Với số tiền lãi mỗi tháng đó, tôi giữ mức chi tiêu gia đình loanh quanh 10 triệu đồng. Phần còn lại, khoảng 15 triệu, tôi không coi là tiền "dư", mà xem như công cụ để quản lý rủi ro. Kinh nghiệm của tôi là luôn sống dưới mức thu nhập, kể cả khi đã nghỉ hưu. Khi còn đi làm, nhiều người có xu hướng "nâng cấp" cuộc sống theo thu nhập. Nhưng nếu giữ được mức chi tiêu ổn định, bạn sẽ tạo ra một khoảng an toàn rất lớn khi không còn nguồn thu chính.

Ngoài ra, tôi cũng luôn có quỹ dự phòng đủ lớn. Mỗi tháng, tôi đều trích một phần để bổ sung quỹ dự phòng. Khoản tiền đó có thể đủ để tôi chi tiêu từ 1-2 năm mà không cần phụ thuộc vào lãi suất tiết kiệm. Điều này cực kỳ quan trọng, vì cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ. Khi có "tấm đệm" phòng thân, bạn sẽ không bị cuốn vào áp lực phải đưa ra quyết định tài chính vội vàng.

Bên cạnh đó, tôi cũng chuẩn bị nghiêm túc cho sức khỏe. Tôi duy trì bảo hiểm y tế, có mua thêm cả bảo hiểm sức khỏe thương mại. Nhưng theo tôi, quan trọng hơn cả là thay đổi lối sống để duy trì một nền tảng sức khỏe tốt. Tôi ăn uống đơn giản, tập thể dục đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý, giữ tinh thần lạc quan, ít lo nghĩ. Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra sức khỏe của mình cải thiện hơn hẳn hầu như rất ít khi phải đi viện, ngoại trừ khám sức khỏe tổng quát mỗi sáu tháng bằng bảo hiểm y tế.

Dù hiện tại tôi không làm thêm, nhưng tôi không tự đóng lại cơ hội trong tương lai. Nếu cần, tôi vẫn có thể làm những công việc nhẹ nhàng, bán thời gian để có thêm thu nhập. Nghỉ hưu sớm không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với việc tạo ra giá trị mà là chuyển sang một nhịp sống chậm hơn.

Nhiều người hỏi tôi có thấy hụt hẫng sau khi nghỉ hưu không? Thực tế là không. Tôi bận rộn theo một cách khác: chăm sóc gia đình, cha mẹ, con cái, những việc trước đây tôi ít có thời gian làm. Quan hệ xã hội có thay đổi, nhưng không biến mất. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi vẫn ở đó, chỉ là chúng tôi ít gặp nhau hơn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hẹn gặp họ để trò chuyện, cập nhật những biến động mới về thị trường, công việc, nhân sự... nên tôi không thấy mình bị tụt hậu hay mất kế nối.

Tôi hiểu rõ rằng gửi tiết kiệm không phải kênh sinh lời tối ưu, nhưng đó là sự đánh đổi để lấy sự an toàn và chủ động. Tôi cũng không khẳng định ai cũng nên nghỉ hưu sớm. Nhưng nếu đã nghĩ đến điều đó, thì đừng chỉ nhìn vào con số tích lũy. Khi đã chuẩn bị đủ, tôi tin việc không còn đi làm không phải là điều quá đáng sợ, bất kể số tiền trong tài khoản của bạn là bao nhiêu.

Huy Hoang