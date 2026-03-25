Vỡ mộng nghỉ hưu sớm dù tháng kiếm 40 triệu từ dãy trọ cho thuê

Cảm giác cuộc sống tự do không kéo dài được lâu, tôi bắt đầu thấy chán vì thiếu mục tiêu, ít kết nối xã hội, ngày nào cũng giống nhau.

Tôi rất đồng tình với tác giả bài viết "Tôi đã tìm ra cách nghỉ hưu sớm tuổi 40 cho mình" ở quan điểm: "Mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có một ưu tiên khác nhau". Nghĩ lại, tôi thấy không có đúng sai tuyệt đối, chỉ là ở thời điểm đó, mình đang cần gì và muốn sống như thế nào?

Thời trẻ, tôi cũng như nhiều người khác, lao vào "đường đua sự nghiệp" với những mục tiêu rất rõ ràng: kiếm tiền, lập gia đình, xây dựng nền tảng cuộc sống. Những năm tháng đó, tôi gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, chỉ biết đi nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn. Nhưng rồi đến một lúc, sau khi trải qua đủ va chạm và áp lực, tôi bắt đầu chững lại và tự hỏi: rốt cuộc điều gì mới là thứ mình muốn giữ lâu dài?

Câu trả lời của tôi không còn là tiền bạc đơn thuần, mà là sức khỏe, sự bình yên và cảm giác hạnh phúc mỗi ngày. Năm 40 tuổi, tôi từng nghĩ mình đã chạm ngưỡng tự do tài chính. Khi đó, tôi có thu nhập thụ động từ dãy phòng trọ khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng, có nhà ở vùng ven Sài Gòn, có xe, có sẵn một tỷ đồng trong tài khoản và vài lô đất để dành cho tương lai của hai con. Trên lý thuyết, tôi hoàn toàn có thể sống chậm lại.

Và tôi đã thử làm vậy. Hai năm sau đó, tôi sống theo kiểu "bán nghỉ hưu". Ban đầu, tôi thấy cuộc sống ấy thật tự do. Nhưng rồi cảm giác đó không kéo dài được lâu. Tôi bắt đầu thấy chán - chán vì thiếu mục tiêu, chán vì ít kết nối xã hội, chán vì ngày nào cũng giống ngày nào. Và chính lúc đó, tôi hiểu ra một điều: nghỉ hưu sớm không nên là "dừng lại hoàn toàn", mà nên là "đổi cách làm việc".

Năm 42 tuổi, tôi quay lại làm việc, nhưng với một tâm thế khác. Tôi chọn việc mình thích, làm ít hơn, nhưng vẫn giữ cho mình một nhịp kết nối với xã hội. Tôi cũng duy trì những công việc nhẹ nhàng như freelance, không phải để kiếm thật nhiều tiền, mà để bản thân luôn "ấm máy". Nhờ vậy, nếu muốn tăng tốc trở lại, tôi không bị hụt hơi.

Tự do tài chính là một điều rất đáng giá. Nhưng với tôi, có một mục tiêu để thức dậy mỗi sáng còn quan trọng hơn. Tôi vẫn chuẩn bị cho mình một "điểm đến" trong tương lai - một mảnh đất, một không gian riêng để sau này có thể quay về. Nó không chỉ là tài sản, mà còn là một cảm giác an tâm giữa những bộn bề hiện tại. Cuối cùng, tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là mình đi nhanh hay chậm, mà là mình vẫn đang tiến về phía trước, theo cách mà chính mình lựa chọn.

Nguyen Thanh Phat