Dại dột nghỉ hưu sớm khi tài khoản tiết kiệm 3 tỷ

Tự do tài chính không phải là có một khoản tiền tiết kiệm rồi ung dung nghỉ hưu sớm và rút dần ra tiêu.

Trò chuyện với mấy bạn đồng nghiệp trẻ, tôi khá ngạc nhiên khi không ít người có mức lương 25-30 triệu đồng mỗi tháng, tích lũy được vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng, đã bắt đầu nói về tự do tài chính, thậm chí là nghỉ hưu sớm khi tích lũy đủ hai, ba tỷ. Dường như, nhiều người đang hiểu có phần vội vàng với khái niệm này.

Tự do tài chính không phải là có một khoản tiền tiết kiệm rồi nghỉ làm. Tự do tài chính là khi dù không làm việc, tiền vẫn chảy đều về tài khoản mỗi tháng, đủ chi trả cho cuộc sống, mà không phải phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nguồn tiền đó phải đến từ thu nhập thụ động: cho thuê tài sản, đầu tư sinh lời ổn định, cổ tức, bản quyền... chứ không phải rút dần tiền tiết kiệm để tiêu.

Tôi quen một người em, lương khoảng hơn 40 triệu đồng một tháng, tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng sau chục năm đi làm. Em nói muốn nghỉ việc để "sống chậm". Tôi thử làm một phép tính đơn giản: nếu chi tiêu trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng, thì 1,5 tỷ đồng chỉ đủ trong khoảng 8-9 năm, với điều kiện không có biến cố lớn, không lạm phát, không phát sinh chi phí y tế, gia đình. Nhưng thực tế, chi phí sống hiếm khi đứng yên. Chỉ cần lạm phát tăng thêm, số tiền đó sẽ hao hụt nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Vấn đề là, khi nghỉ làm, nguồn thu chủ động bị cắt. Nếu không có thu nhập thụ động đủ mạnh, bạn đang sống bằng quá khứ lao động của chính mình. Tiền không còn "đẻ ra tiền", mà chỉ "đẻ ra chi tiêu". Khi đó, cảm giác tự do rất dễ chuyển thành lo lắng: trụ được bao lâu, nếu hết tiền thì quay lại thị trường lao động bằng cách nào, với kỹ năng còn phù hợp hay không?

Bản thân tôi đã ngoài 40 tuổi. Tôi có nhà, có xe, tài khoản tích lũy 3 tỷ đồng - không ít so với mặt bằng chung. Nhưng tôi vẫn đi làm mỗi ngày. Không phải vì tham công tiếc việc, mà vì tôi hiểu mình chưa có nguồn thu nhập thụ động đủ ổn định để có thể dừng lại. Nếu tôi nghỉ làm, tiền sẽ không tự động chảy về tài khoản. Nghĩa là tôi chưa thể tự do tài chính.

Tôi không phủ nhận việc người trẻ suy nghĩ sớm về độc lập tài chính là điều tích cực. Thu nhập cao là lợi thế, nhưng nếu nó chỉ đến từ công sức lao động trực tiếp, thì bạn vẫn đang đánh đổi thời gian lấy tiền mà thôi. Theo tôi, làm việc lâu hơn không phải là thất bại. Làm việc khi vẫn còn lựa chọn mới là điều đáng giá. Và chỉ khi nào không làm mà vẫn sống ổn, sống an tâm, lúc đó tôi mới dám nghĩ mình thực sự chạm đến chuyện nghỉ hưu sớm.

