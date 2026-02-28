Vợ hối tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 45 khi đủ tiền sống đến cuối đời

Bố mất khi mới 62 tuổi, sau hai năm nghỉ hưu mà chưa kịp hưởng thụ gì nhiều. Hình ảnh đó cứ ám ảnh, thôi thúc tôi nghỉ hưu sớm.

Tôi năm nay 45 tuổi. Nếu nhìn vào con số trong tài khoản, có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi may mắn. Hai vợ chồng tôi có nhà không vay nợ, một căn hộ cho thuê tạo dòng tiền ổn định 20 triệu một tháng, thêm khoản tiết kiệm và đầu tư đủ để chúng tôi sống thoải mái đến cuối đời. Vợ tôi gần đây hay nói nửa đùa nửa thật: "Nghỉ hưu đi, mình đủ sống rồi".

Nghỉ hưu ở tuổi 45 nghe vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Tôi đi làm từ năm 24 tuổi. Hơn 20 năm tôi đều sáng mặc áo sơ mi tới văn phòng, tối về muộn vì họp hành, dự án. Có giai đoạn công việc cuốn tôi đi, cuối tuần vẫn mở laptop làm việc. Tôi từng nghĩ phải làm đến 60 tuổi như bố mình, thậm chí hơn, vì đàn ông mà không làm việc thì lấy gì làm niềm vui?

Nhưng vài năm gần đây, tôi bắt đầu thấy mệt, không phải vì thiếu tiền, mà vì guồng quay công việc quá bận rộn lặp đi lặp lại: họp hành, chỉ tiêu, cạnh tranh, dự án... Có những buổi sáng, tôi ngồi trong xe trước cổng công ty vài phút chỉ để tự "lấy đà" trước khi bước vào.

Vợ tôi bảo: "Tiền mình không thiếu đến mức phải đánh đổi sức khỏe và thời gian nữa. Con cũng lớn rồi, bố mẹ hai bên lại già cả, anh còn muốn đợi đến bao giờ mới sống cho mình?". Bố tôi mất khi mới 62 tuổi, sau vài năm nghỉ hưu chưa kịp hưởng thụ gì nhiều. Hình ảnh ông vẫn khiến tôi suy nghĩ. Nếu cứ mải mê tích lũy thêm, liệu có ngày tôi cũng nhìn lại và thấy mình đã bỏ lỡ những năm tháng còn khỏe mạnh?

Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, tôi lại chùn bước. Công việc không chỉ là thu nhập, nó còn là danh xưng, là mối quan hệ, là cảm giác mình vẫn "có ích". Tôi sợ một ngày thức dậy không có email, không có lịch họp, không ai cần quyết định của mình. Đi làm, dù áp lực, nhưng mỗi năm vẫn thấy mình học thêm điều mới, gặp thêm người mới. Nghỉ rồi, tôi sẽ làm gì cả ngày? Chơi golf? Du lịch? Đọc sách? Những thứ đó có đủ lấp đầy 20-30 năm phía trước?

Tôi cũng tự hỏi: "Đủ tiền sống đến cuối đời" thực sự nghĩa là gì? Chúng tôi tính toán dựa trên mức chi tiêu hiện tại. Nhưng cuộc sống đâu đứng yên. Lạm phát, bệnh tật, biến cố... ai dám chắc?

Vợ tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc: "Đời người mấy chục năm, đừng chỉ sống để làm việc". Tôi biết cô ấy nói vì lo cho tôi. Ở tuổi 45, tôi đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục chạy trong guồng quay quen thuộc hay dừng lại khi mình còn đủ sức và đủ tiền? Nghỉ hưu sớm nghe thật hấp dẫn, nhưng liệu tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống không còn bảng lương hàng tháng và chức danh trước tên mình?

Cong Thanh