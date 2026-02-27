Bối rối nên nghỉ hưu sớm tuổi 40 hay bỏ phố về quê

Trước giờ chỉ quen cặm cụi đi làm, tiết kiệm, giờ có số tiền lớn trong tay, tôi bối rối: nghỉ hưu sớm, bỏ phố về quê, hay khởi nghiệp?

Tôi năm nay 40 tuổi, đang sống tại một thành phố thuộc tỉnh công nghiệp phía Nam. Gia đình nhỏ của tôi có 5 người: vợ chồng tôi bằng tuổi và ba con nhỏ đang học tiểu học công lập. Vợ tôi làm giáo viên, thu nhập khoảng 26 triệu một tháng. Còn tôi làm văn phòng, đồng thời nhận thêm một công việc bên ngoài nên tổng thu nhập dao động 40-45 triệu một tháng.

Hiện tại, gia đình tôi đã có nhà, có xe, cuộc sống tương đối ổn định. Ngoài ra, tôi đang nắm trong tay một số tiền không nhỏ lên tới vài chục tỷ đồng, có thể nói là do may mắn mà có được, không phải nhờ kinh doanh giỏi hay đầu tư quá cao siêu. Chính vì vậy, tôi càng cảm thấy bối rối, không biết sử dụng tiền thế nào?

Thú thật, trước giờ vợ chồng tôi chỉ quen cặm cụi đi làm, tiết kiệm, lo cho con cái. Khi chưa có nhiều tiền, mục tiêu của tôi rất đơn giản là làm sao để đủ sống, đủ nuôi con, có nhà cửa ổn định. Nhưng khi đã có một khoản tài chính tương đối lớn trong tay, tôi lại rơi vào trạng thái không biết nên đi tiếp thế nào cho hợp lý?

Hiện tại, số tiền này tôi đang gửi ngân hàng là chính, coi như giải pháp tạm thời để giữ tiền, chứ bản thân cũng hiểu rằng về lâu dài thì khó mà chống trượt giá. Tôi đang suy nghĩ tới việc tạo ra một số dòng tiền từ thu nhập thụ động, ổn định, bền vững, ít rủi ro, không phải để làm giàu nhanh, mà giúp cuộc sống về sau đỡ phụ thuộc vào việc "phải đi làm tám tiếng mỗi ngày".

>> Sụp đổ nghỉ hưu sớm vì tin 'cho thuê nhà tháng kiếm 70 triệu'

Một dự định nữa của tôi là mua một miếng đất vườn rộng ở ven thành phố, sau này có thể về đó sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn. Xa hơn nữa, tôi muốn dần dần xin nghỉ hưu sớm, tìm một công việc hoặc hướng làm ăn nào đó chủ động về mặt thời gian hơn, để có thể dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân.

Nhưng vấn đề là tôi không có nền tảng về kinh doanh, đầu tư bài bản. Kiến thức tài chính của tôi cũng chỉ ở mức cơ bản, chủ yếu nghe ngóng bạn bè, đọc báo, xem trên mạng. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy nhiều ý kiến trái chiều: người khuyên bỏ tiền vào bất động sản; người khuyên đầu tư chứng khoán; người khuyên góp vốn làm ăn, người lại bảo cứ gửi ngân hàng, sống an nhàn cho khỏe.

Đến giờ, tôi vẫn rối bời với những câu hỏi: nên ưu tiên những kênh tạo dòng tiền thụ động nào để vừa an toàn, vừa ít mất giá theo thời gian? Có nên dàn trải nhiều kênh đầu tư hay tập trung vào 1-2 hướng chính? Việc chuyển từ đi làm văn phòng ổn định sang công việc chủ động thời gian hơn có những rủi ro tâm lý, kỹ năng nào mà người như tôi chưa lường trước được? Nếu muốn về sống ở đất vườn ven thành phố, tôi cần chuẩn bị những gì về tài chính, công việc, giáo dục cho con cái?

Tôi đang thực sự đang đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời. Tiền có thể giúp tôi bớt lo về cơm áo gạo tiền, nhưng lại khiến bản thân trăn trở nhiều hơn rằng sống thế nào cho đúng và cho đáng? Rất mong nhận được chia sẻ thẳng thắn từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm.

Hải Hùng