Tháng kiếm 60 triệu từ dãy trọ cho thuê nhưng tôi không nghỉ hưu sớm

Thu nhập thụ động gấp bốn lần lương văn phòng 15 triệu một tháng, nhiều người hỏi tôi: 'Sao không nghỉ hưu sớm cho khỏe?'.

Đọc bài viết "Vợ hối tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 45 khi đủ tiền sống đến cuối đời", tôi ủng hộ tác giả Cong Thanh tiếp tục duy trì công việc. Tôi năm nay 46 tuổi, mỗi sáng vẫn dậy lúc 6h30, ăn vội bát mì hoặc gói xôi, rồi chạy xe đến văn phòng, làm đủ 8 tiếng như suốt hơn 20 năm qua. Lương tháng của tôi chỉ 15 triệu đồng, cũng chẳng có thưởng lớn. Đó là một công việc văn phòng đều đều, không quá áp lực, nhưng cũng không đến mức "ngồi mát ăn bát vàng".

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tôi có dãy phòng trọ cho thuê, thu nhập thụ động gần 60 triệu đồng mỗi tháng, gấp bốn lần lương đi làm. Bạn bè, đồng nghiệp thường hỏi: "Tiền cho thuê trọ dư sống thoải mái rồi, sao không nghỉ hưu sớm cho khỏe?". Tôi chỉ cười, nửa đùa nửa thật: "Đi làm vì đam mê".

Nhưng nói cho đúng, chẳng phải đam mê gì to tát, tôi đi làm vì không muốn mình trở thành người ăn không ngồi rồi. Dãy trọ đó được truyền lại từ thời bố mẹ tôi. Từ căn nhà nhỏ ban đầu, tôi sửa sang, xây thêm phòng, rồi mua thêm mảnh đất kế bên. May mắn gặp thời điểm giá đất còn mềm, giờ mỗi tháng tiền thuê về đều đặn.

Nếu chỉ nhìn vào con số, đúng là tôi có thể nghỉ làm từ sớm, tranh thủ hưởng thụ. Ở tuổi này, nhiều người cũng đã tính chuyện nghỉ hưu sớm, đi du lịch, cà phê sáng chiều, tận hưởng cuộc sống trước khi quá muộn. Tôi cũng từng thử tưởng tượng cảnh đó. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: liệu mình sẽ làm vậy được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay vài năm rồi lại thấy trống trải, buồn chán vì "không ai chơi cùng"?

Công việc hiện tại với tôi không quá áp lực. Tôi quen môi trường, quen đồng nghiệp. Mỗi ngày có việc để xử lý, có người để trao đổi, có mục tiêu nho nhỏ để hoàn thành, cảm giác đó khiến tôi thấy mình còn giá trị, còn đóng góp được điều gì đó, dù không lớn.

Tiền cho thuê nhà đúng là giúp tôi sống thoải mái hơn, không phải cân đo từng đồng. Nhưng nếu chỉ ở nhà thu tiền, kiểm tra phòng trọ, rồi hết ngày, tôi sợ mình già đi rất nhanh. Con cái tôi đang lớn dần, có cuộc sống riêng. Vợ tôi cũng có công việc của cô ấy. Tôi không muốn bản thân trở thành người đàn ông suốt ngày quanh quẩn ở xó bếp, chờ đến cuối tháng đếm tiền.

Nhiều người nói tôi "tham công tiếc việc". Nhưng tôi nghĩ, lao động không chỉ để kiếm tiền. Lao động còn để duy trì nhịp sống, giữ kỷ luật và sự kết nối với xã hội. Khi cả xã hội vẫn còn làm việc, tôi không thấy lý do gì mình phải tách ra chỉ vì đã có thu nhập thụ động.

Có thể một ngày nào đó tôi sẽ nghỉ, khi sức khỏe không cho phép hoặc khi tôi thật sự muốn dừng lại. Nhưng ở hiện tại, tôi vẫn thích cảm giác sáng mặc quần áo đi làm, tối về ăn cơm cùng gia đình, biết rằng thu nhập chính hay phụ không quan trọng bằng việc mình vẫn đang sống hữu ích. Tôi không phản đối nghỉ hưu sớm. Mỗi người có suy nghĩ và quyết định riêng. Sướng hay khổ cũng không ai giống ai. Còn riêng tôi chỉ chọn tiếp tục đi làm.

PV Huy