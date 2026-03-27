45 tuổi nghỉ hưu sớm, sống nhờ lãi tiết kiệm tháng 25 triệu đồng

Không giàu có, chẳng siêu xe, biệt thự, nhưng tôi vẫn nghỉ hưu ở tuổi 45, sống nhờ tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng 25 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi nghỉ hưu sớm khi vừa tròn 45 tuổi. Quyết định này với nhiều người có thể là liều lĩnh, nhưng với tôi, đó là một lựa chọn đã được chuẩn bị từ rất lâu. Tôi không giàu có, không có siêu xe, không biệt thự. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, nhưng có thói quen tiết kiệm từ những ngày đầu đi làm, không đua đòi, sĩ diện, và quan trọng nhất là biết thế nào là "đủ" với mình?

Nhiều người nghĩ nghỉ hưu sớm đồng nghĩa với việc nhàn rỗi, tận hưởng. Nhưng thực tế cuộc sống của tôi lại khác. Mỗi ngày của tôi vẫn kín lịch: sáng chở con đi học, trưa đi chợ, chiều đón con, tối lo cơm nước. Chưa kể việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cha mẹ già. Những công việc không tên ấy lấp đầy thời gian một cách tự nhiên, khiến tôi không có cảm giác "thừa thãi" hay mất phương hướng như nhiều người lo ngại khi rời bỏ công việc.

Tôi không phủ nhận rằng để có thể nghỉ hưu ở tuổi 45, yếu tố tài chính là rất quan trọng. Hiện tại, tôi sống chủ yếu nhờ khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, mang lại thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Con số này không phải quá lớn, nhưng đủ để gia đình tôi duy trì cuộc sống ổn định nếu biết chi tiêu hợp lý. Tôi không có nhu cầu xa xỉ, cũng không áp lực phải thể hiện bản thân qua vật chất.

Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người làm ra rất nhiều tiền, nhưng cũng tiêu rất nhiều. Áp lực công việc lớn, căng thẳng kéo dài, nhưng họ vẫn tiếp tục guồng quay đó vì chưa sẵn sàng dừng lại. Trong khi đó, tôi chọn một nhịp sống chậm hơn, ít áp lực hơn, đổi lại là sự chủ động về thời gian và tinh thần nhẹ nhõm.

Một điều nữa khiến tôi nhẹ lòng khi đưa ra quyết định này là các con tôi đã lớn, có thể tự lập cuộc sống riêng. Tôi không còn nặng nề chuyện phải nuôi dưỡng hay tích góp để lại tài sản cho chúng. Mỗi thế hệ có con đường riêng, và tôi tin việc cho con nền tảng để tự đứng vững quan trọng hơn việc để lại bao nhiêu tiền bạc.

Tôi không cho rằng nghỉ hưu sớm là con đường đúng cho tất cả mọi người. Mỗi người có hoàn cảnh, mục tiêu và cách sống khác nhau. Có người tìm thấy ý nghĩa trong công việc, có người lại muốn dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Không có lựa chọn nào là đúng tuyệt đối hay sai hoàn toàn.

Nhưng với riêng tôi, việc có thể dừng lại khi còn đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn là một điều đáng giá. Và tôi tin rằng, nếu biết tiết kiệm, biết kiểm soát nhu cầu và sống trong khả năng của mình, thì một cuộc sống ổn định, không áp lực tài chính là điều hoàn toàn có thể đạt được. Ngược lại, dù kiếm được bao nhiêu mà chi tiêu không kiểm soát, thì "núi tiền" rồi cũng sẽ vơi đi theo thời gian.

Huy Hoang