Cùng lúc đục thủy tinh thể, phù hoàng điểm

TP HCMBà Lệ, 67 tuổi, nhìn mờ, hình ảnh méo mó, tối vùng trung tâm, bác sĩ chẩn đoán cùng lúc đục thủy tinh thể và phù hoàng điểm.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Lệ bị đục thủy tinh thể độ ba cả hai mắt. Dù cùng độ đục nhưng thị lực mắt trái bà Lệ 3/10, trong khi mắt phải chỉ đếm được ngón tay ở khoảng cách một mét.

Kết quả chụp cắt lớp võng mạc (OCT) cho thấy mắt phải có tình trạng phù hoàng điểm, mạch máu bị tổn thương, dịch rò rỉ, thấm ra ngoài làm hoàng điểm bị sưng. Theo bác sĩ Phúc, đây chính là nguyên nhân khiến mắt nhìn mờ, hình ảnh méo mó, nhất là ở mắt phải.

Hoàng điểm là vùng trung tâm của võng mạc, nằm phía sau đáy mắt, tập trung dày đặc các tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng. Khi phù hoàng điểm do các bệnh lý làm tổn thương mạch máu nhỏ, gây rò rỉ dịch, hình ảnh tiếp nhận bị mờ, méo. Còn thủy tinh thể mờ đục, ánh sáng không thể hội tụ đúng vào võng mạc, làm giảm thị lực. Theo bác sĩ Phúc, mắc cùng lúc đục thủy tinh thể và phù hoàng điểm rất nguy hiểm. Nếu không can thiệp sớm, khả năng phục hồi thị lực gần như không thể.

Bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt trái cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể cho mắt trái trước. Với mắt phải, phác đồ chia làm hai giai đoạn gồm tiêm nội nhãn để trị phù hoàng điểm, khi hết phù người bệnh sẽ được thay thủy tinh thể nhân tạo. Nếu phẫu thuật thay thủy tinh thể khi hoàng điểm đang sưng, tình trạng sưng, viêm sẽ trầm trọng hơn, tụ dịch, ảnh hưởng chất lượng cuộc mổ.

Sau ba lần tiêm nội nhãn với thuốc, mỗi liều cách nhau một tháng, phù hoàng điểm ở mắt phải giảm rõ rệt. Bác sĩ dùng sóng siêu âm (phaco) tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, hút sạch ra ngoài và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Người bệnh cần kiêng nước sinh hoạt vào mắt những ngày đầu hậu phẫu, tránh làm việc nặng, môi trường khói bụi, vận động mạnh... để vết mổ nhanh hồi phục. Tái khám sau hai tuần, thị lực mắt phải bà Lệ 6/10, mắt trái 9/10. Phù hoàng điểm ở mắt phải ổn định, vết mổ lành tốt, bà có thể sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Phúc cho hay nhiều người lớn tuổi thường nghĩ mắt mờ do tuổi già và trì hoãn khám mà không biết mình mắc đục thủy tinh thể cũng như các bệnh lý về mắt khác. Ngoài khám mắt 6-12 tháng một lần, khi mắt mờ, méo hình, xuất hiện điểm tối trung tâm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.

Nhật Minh

* Tên người bệnh đã được thay đổi