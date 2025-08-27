Cụ bà U100 suy tim kèm nhiều bệnh nền

TP HCMBà Mỹ, 96 tuổi, bị rung nhĩ, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận mạn, bác sĩ thực hiện nhiều xét nghiệm mới xác định suy tim dù chức năng co bóp bình thường.

Bà mệt, khó thở, ngủ chập chờn, BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận huyết áp tâm thu 170-180 mmHg, chức năng co bóp tim (EF) 60% song nồng độ NTproBNP đến 3.880 pg/mL. Đây là xét nghiệm được thực hiện nhằm chẩn đoán, đánh giá tình trạng suy tim. Chỉ số này ở người hơn 75 tuổi khỏe mạnh là dưới 300 pg/mL. Bác sĩ xác định bà Mỹ bị suy tim phân suất tống máu bảo tồn, còn gọi là suy tim tâm trương (HFpEF).

Ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn, sức co bóp của cơ tim (EF) vẫn bình thường (trên 50%) nhưng chức năng nhận máu suy giảm do cơ tim không giãn nở tốt để máu trở về tim dễ dàng trước khi bơm đi các cơ quan khác. Nguyên nhân chính là cơ tim cứng, kém đàn hồi khiến tim không thể giãn nở đầy đủ trong kỳ tâm trương dẫn đến giảm thể tích máu chứa trong buồng tim.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá suy tim phân suất tống máu bảo tồn khó phát hiện hơn do chỉ số EF vẫn trên mức 50%. Bác sĩ cần xét nghiệm và siêu âm tim mới đưa ra chẩn đoán.

Các nguyên nhân gây ra suy tim phân suất máu bảo tồn bao gồm cao tuổi, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, rung nhĩ, bệnh thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ngưng thở khi ngủ, thiếu máu. "Bà Mỹ có nhiều yếu tố nguy cơ và uống thuốc điều trị suy tim không đầy đủ", bác sĩ Kiều nói, thêm rằng loại suy tim này có tiên lượng tử vong về lâu dài và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống cao tương đương suy tim phân suất tống máu giảm (EF dưới 50%).

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế SGLT2, thuốc kiểm soát huyết áp và nhịp tim, kháng đông dự phòng huyết khối. Sau ba ngày, NTproBNP giảm xuống 1634 pg/mL, bà hết khó thở, khỏe nhiều, xuất viện sau 6 ngày.

Bác sĩ Bình (trái) và bác sĩ Kiều thăm hỏi cụ bà trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Suy tim là bệnh lý phổ biến, xảy ra khi tim không bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể hoặc tim không đủ giãn nở khiến áp lực bên trong các buồng tim tăng cao. Tỷ lệ mắc hội chứng suy tim phân suất tống máu bảo tồn tăng ở các nước phát triển, nguyên nhân có thể là do tăng huyết áp, hội chứng chuyển hóa, rối loạn chức năng thận và béo phì.

Phòng ngừa suy tim và các vấn đề về tim mạch bằng cách kiểm soát huyết áp, duy trì chỉ số đường huyết trong ngưỡng an toàn để giảm nguy cơ tổn thương tim, mạch máu. Mỗi người nên tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein ít chất béo, giảm muối, hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ngọt. Duy trì cân nặng hợp lý để tránh béo phì, hoạt động thể chất đều đặn, cắt giảm rượu bia, bỏ hút thuốc lá. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi