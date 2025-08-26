Cụ bà giảm suy thận sau ba tháng chữa trị

TP HCMBà Trúc, 86 tuổi, suy thận độ 5 nguy cơ chạy thận, song sau ba tháng tuân thủ uống thuốc và chế độ ăn nghiêm ngặt đã cải thiện chức năng thận về độ 3.

Ba tháng trước bà Trúc nhập viện cấp cứu do chấn thương cột sống, được phát hiện mắc cả suy thận mạn độ 5 - tức giai đoạn cuối, cần mổ cầu tay (AVF) để sẵn sàng khả năng lọc máu. BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chỉ số lọc cầu thận của bà Trúc chỉ khoảng 13 ml/phút/1,73m2. Bà còn bị thiếu máu nặng do huyết sắc tố (hemoglobin - Hb) xuống thấp, cần truyền máu ngay.

Người bệnh có thể trạng yếu, tuổi cao, nhiều bệnh nền, nếu chạy thận sẽ khó đáp ứng phác đồ điều trị. Do đó, bác sĩ Hằng lên phác đồ điều trị nội khoa để kéo dài thời gian không phải chạy thận cho bà Trúc.

Bác sĩ Hằng thông báo với bà Trúc về chức năng thận cải thiện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định bà dùng các loại thuốc ổn định đường huyết, tim mạch trên nền bệnh thận đồng thời ngưng dùng các thuốc giảm đau hoặc uống thuốc lá không rõ nguồn gốc. Theo bác sĩ Hằng, uống thuốc giảm đau, thuốc không kê đơn lâu ngày là nguyên nhân gây tổn thương thận nặng nề.

Về chế độ dinh dưỡng, bà cần giảm ăn đạm động vật, bổ sung đạm thay thế để vừa đảm bảo dinh dưỡng nhưng không tạo gánh nặng lên thận. Bà chỉ ăn thịt gà bỏ da hoặc trứng gà, cá, rau xanh và uống đủ nước thay vì trước đây ít uống nước do sợ đi tiểu nhiều.

Để điều trị thiếu máu, bác sĩ tiêm cho bà thuốc tạo máu là nhóm thuốc kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Sau ba tháng điều trị kết hợp ăn uống khoa học, chỉ số hemoglobin của bà Trúc tăng từ 7,6 g/dL lên 12,9g/dL, độ lọc cầu thận lên 43ml/phút/1,73m2, chức năng thận cải thiện lên giai đoạn 3B, không phải chạy thận. Chi phí điều trị của bà được BHYT trả 100% theo mức hưởng.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo mọi người cần khám và theo dõi chức năng thận định kỳ nhằm phát hiện sớm suy thận và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng, tránh phải lọc máu.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi