Công dụng ít biết của vỏ trái cây

Vỏ táo, chuối, cam, chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, có lợi cho tiêu hóa và góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Hầu hết mọi người có thói quen gọt bỏ vỏ trái cây. Tuy nhiên, lớp vỏ giàu màu sắc lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Khi được sử dụng hợp lý trong chế biến, vỏ trái cây không chỉ tăng hương vị món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vỏ táo tốt cho tim mạch

Vỏ táo chứa quercetin, flavonoid và chất xơ - những thành phần có vai trò giảm viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch. Lượng chất xơ dồi dào trong vỏ táo làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần ổn định đường huyết. Các chất chống oxy hóa còn bảo vệ tế bào trước tác động của môi trường, từ đó duy trì làn da khỏe mạnh.

Vỏ chuối tăng cường chức năng cơ bắp

Vỏ chuối tuy khó ăn trực tiếp nhưng chứa nhiều hợp chất có lợi. Phần vỏ giàu kali, magiê, vitamin B6 và polyphenol, góp phần duy trì chức năng cơ bắp, cải thiện tâm trạng, giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn. Vỏ chuối chín có thể được rửa sạch, xay nhuyễn làm sinh tố hoặc chế biến bằng cách nướng, chiên bằng nồi chiên không dầu.

Vỏ chanh có tác dụng chống viêm

Vỏ chanh có mùi thơm đặc trưng, giàu limonene và flavonoid - những hợp chất giúp tăng cường miễn dịch và có đặc tính chống viêm. Bạn có thể bào vỏ chanh cho vào salad, món nướng, sữa chua; thái mỏng ngâm trà hoặc nước uống; hoặc xay khô thành bột làm gia vị.

Vỏ xoài giàu chất chống oxy hóa

Vỏ xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ cùng một số vitamin. Do có kết cấu hơi dai và vị đắng nhẹ, vỏ xoài thường được dùng để làm siro bằng cách đun với nước và đường. Có thể thêm một ít nước cốt chanh để cân bằng hương vị, tăng độ thơm.

Vỏ lựu giảm đau họng

Lựu giàu chất chống oxy hóa, trong đó vỏ lựu được dân gian sử dụng để làm dịu đau họng và giảm ho. Bạn có thể nghiền hoặc đun vỏ lựu với nước ấm, sau đó dùng nước này súc miệng. Vỏ lựu còn được dùng trong chăm sóc da bằng cách nhẹ nhàng chà xát mặt trong của vỏ lên da, để khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Vỏ cam tốt cho hệ tiêu hóa

Vỏ cam giàu pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện tiêu hóa và duy trì hoạt động đều đặn của nhu động ruột. Loại vỏ này còn đóng vai trò prebiotic (dạng chất xơ) nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Bạn có thể bào mịn vỏ cam cho vào món ăn, thái lát mỏng ngâm đường hoặc sấy khô. Hương thơm tự nhiên, vị ngọt nhẹ của vỏ cam giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Trước khi sử dụng, cần rửa sạch trái cây để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu và lớp sáp phủ. Ưu tiên chọn trái cây hữu cơ nếu ăn cả vỏ. Tránh dùng vỏ có dấu hiệu mốc, hư hỏng hoặc vị quá đắng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)