Con tôi học trường công nhưng IELTS 8.0, điểm trung bình 9,5

Học trường công từ lớp 1 nhưng con tôi có IELTS 8.0, điểm trung bình trên lớp 9,5, đặt mục tiêu 1.500 điểm SAT để săn học bổng du học.

Gần đây, câu chuyện "cho con học trường công hay trường quốc tế?" đã thu hút nhiều sự quan tâm của các bậc làm cha mẹ. Nhân đây tôi cũng muốn bày tỏ quan điểm của mình xung quanh chủ đề này.

Tôi là một phụ huynh ở nông thôn, thuộc thế hệ 8X đời đầu, học trường công từ mầm non đến hết lớp 12. Sau đó, tôi vào đại học trong nước rồi ra trường đi làm như bao người khác. Quá trình bốn năm đại học tôi đã tự học thêm hai ngoại ngữ khác, nên có lợi thế lớn khi xin việc sau này.

Trong quá trình làm việc, tôi còn tự học thêm một khóa chuyên môn ngắn hạn, ngoài chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học. Sau khi tích lũy đủ kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghiệp vụ, tôi chuyển hướng làm việc theo ngành mới và nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định. Sau vài năm ra trường, tôi được tăng lương, lên chức, làm quản lý.

Nói vậy để thấy dù học trường công từ đầu đến cuối nhưng tôi vẫn có thể vươn lên, đạt được những thành tựu trong sự nghiệp mà nhiều người hướng đến.

Hiện tại, tôi có con trai đang học trường chuyên. Từ nhỏ, con cũng được tôi định hướng học trường công. Thực tế, con vẫn học rất giỏi và đặt mục tiêu rõ ràng cho tương lai cho mình. Lên cấp hai, con tự đặt mục tiêu sẽ vào trường chuyên bậc THPT. Vào trường chuyên cấp ba rồi, con lại đặt mục tiêu sẽ giành học bổng đi du học. Suốt quá trình đó, tôi hầu như không hề can thiệp tới định hướng của con, ép con phải đi theo ý mình.

Và hiện tại, con tôi đang nỗ lực đầu tư vào SAT để đạt trên 1.500 điểm, tham gia các dự án để lấy chứng chỉ, điểm trên lớp đạt từ 9,5, IELTS hiện tại 8.0 để săn được học bổng du học. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn luôn dự trù kinh phí trên tinh thần tự túc để đề phòng. Ngoài ra chúng tôi cho con học võ, đàn, cờ vua để phát triển toàn diện, nên con tôi vẫn rất năng động và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như chúng bạn.

Nói như vậy để thấy rằng, học trường công, trường tư, hay trường quốc tế đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Sẽ không có môi trường giáo dục nào là tuyệt đối và phù hợp với tất cả. Nhưng tôi cho rằng, quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp của hai yếu tố: tài chính và khả năng học của con mình. Vì thực tế trường công cũng có người giỏi, người yếu, trường quốc tế cũng vậy. Sự thật là lớp con tôi có vài bạn chuyển từ trường quốc tế sang nhưng học Tiếng Anh không tốt lắm.

Thế nên, nếu điều kiện tài chính của bạn chưa cho phép thì cứ cho con học trường công và học thêm các môn học, kỹ năng khác bên ngoài. Sau này, lên cấp học cao hơn, cho con vào trường quốc tế cũng chưa muộn.

Minh