'Con tôi học giỏi nên không cần nhiều kỹ năng sống'

Với những đứa trẻ ham học, có khả năng tiếp thu kiến thức, chẳng có lý do gì phải đánh đổi thành tích học tập để lấy kỹ năng sống.

Tôi có con, và giống như nhiều bậc cha mẹ khác, tôi luôn tự hỏi đâu là cách nuôi dạy phù hợp nhất với con mình? Gần đây, trên các diễn đàn, báo chí xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh quan điểm "chấp nhận con học làng nhàng nhưng nhiều kỹ năng sống". Tôi đọc, lắng nghe và suy nghĩ khá nhiều, bởi thực tế gia đình tôi lại đang đi theo một hướng khác.

Con tôi ham học. Từ nhỏ, cháu đã tỏ ra thích sách vở, tò mò với con chữ, con số và có khả năng tập trung khá tốt. Việc học với con không phải là sự ép buộc mà giống như một niềm vui tự nhiên. Cháu học khá, đều các môn, có ý thức tự giác và luôn muốn làm tốt hơn. Nhận thấy điều đó, vợ chồng tôi quyết định đầu tư nhiều hơn cho việc học kiến thức của con: chọn môi trường học phù hợp, bổ sung sách tham khảo, đôi khi là những lớp học thêm cần thiết để con phát huy năng lực.

Tôi không phủ nhận vai trò của kỹ năng sống. Ngược lại, tôi hiểu rằng kỹ năng giao tiếp, tự lập, xử lý tình huống hay làm việc nhóm đều rất quan trọng cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng phải "đánh đổi" thành tích học tập để lấy kỹ năng sống, hay coi việc học tốt là điều gì đó nặng nề, lạc hậu. Với con tôi, học tập không phải gánh nặng, nên việc đầu tư cho học kiến thức là hợp lý và phù hợp với chính con.

Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau. Có trẻ mạnh về học thuật, có trẻ năng động, khéo tay, giao tiếp tốt, cũng có trẻ cần nhiều thời gian hơn để tìm ra thế mạnh của mình. Nếu một đứa trẻ không hứng thú với việc học nặng về sách vở, việc tập trung rèn kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế là lựa chọn đúng. Nhưng với những đứa trẻ ham học, có khả năng tiếp thu kiến thức, tại sao cha mẹ lại không tạo điều kiện để con đi xa hơn trên con đường đó?

>> 'Gà công nghiệp' sau 12 năm học phổ thông

Bản thân tôi không hề "bỏ mặc" con về kỹ năng sống. Con tôi vẫn được dạy cách tự phục vụ bản thân, biết chào hỏi, lễ phép, biết chia sẻ và chịu trách nhiệm trong những việc nhỏ hằng ngày. Chỉ là tôi không quá áp lực chuyện phải cho con tham gia thật nhiều khóa học kỹ năng hay hoạt động trải nghiệm từ rất sớm, trong khi lịch học vốn đã phù hợp và vừa sức với con.

Tôi cho rằng, nuôi dạy con không nên chạy theo trào lưu hay những khẩu hiệu nghe có vẻ thời thượng. Không có một công thức chung nào đúng cho tất cả mọi gia đình, mọi đứa trẻ. Điều quan trọng nhất là cha mẹ hiểu con mình, tôn trọng khả năng, sở thích và hoàn cảnh cụ thể của gia đình để định hướng phù hợp.

Thay vì tranh luận xem học giỏi hay kỹ năng sống quan trọng hơn, có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự đa dạng trong cách nuôi dạy con cái. Với tôi, đầu tư cho con học kiến thức khi con có năng lực và đam mê là một lựa chọn đúng, ít nhất là ở thời điểm này. Và tôi tin, chỉ khi được phát triển đúng với thế mạnh của mình, mỗi đứa trẻ mới có thể tự tin bước đi trên con đường riêng trong tương lai.

Thanh Truc