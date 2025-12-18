Cơ tự thân thành 'võng' nâng niệu đạo chữa són tiểu

TP HCMChị Hằng, 51 tuổi, són tiểu do cơ sàn chậu yếu sau hai lần sinh, được bác sĩ dùng mô tự thân để nâng đỡ niệu đạo trị dứt bệnh.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các phương pháp điều trị bảo tồn không còn hiệu quả với chị Hằng, chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Liên cùng ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Nghĩa không dùng mảnh lưới nhân tạo mà sử dụng cân cơ thẳng bụng tự thân của người bệnh để tạo thành "chiếc võng" nâng đỡ niệu đạo khi áp lực ổ bụng tăng cao. Mô tự thân được hình thành từ các mạc của cơ ngang bụng, cơ chéo bụng trong và ngoài của chính người bệnh.

Theo bác sĩ Liên, phương pháp này giúp tránh được biến chứng liên quan đến mảnh ghép nhân tạo, tỷ lệ thành công đến 95%. Song điểm khó nhất là lấy được dải mạc có chiều dài phù hợp nhưng vẫn đảm bảo đủ độ bền để treo niệu đạo, hạn chế tối đa tổn thương cho người bệnh. Phần mô lấy ra được bảo quản trong dung dịch nước muối sinh lý, loại bỏ mô mỡ thừa để giảm nguy cơ viêm hoặc hoại tử trước khi đưa trở lại cơ thể người bệnh.

Tiến sĩ Liên (giữa) và bác sĩ Nghĩa (trái) phẫu thuật trị són tiểu cho chị Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ lấy phần cân cơ thẳng bụng từ thành bụng của chị Hằng, dài khoảng 10 cm, rộng 1 cm, cố định vào các mô liên kết lân cận, tạo điểm tựa vững chắc cho niệu đạo. Sau một thời gian, mô tự thân sẽ liền tốt với các mô xung quanh, hạn chế nguy cơ lộ mảnh ghép - một biến chứng có thể gặp khi sử dụng vật liệu nhân tạo.

Hai ngày sau mổ, chị Hằng hồi phục, xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh hạn chế vận động mạnh trong một tháng, vệ sinh vùng kín sạch sẽ tránh viêm nhiễm, tái khám đúng lịch để theo dõi quá trình hồi phục.

Són tiểu thường gặp ở người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, nhất là sau sinh thường, do áp lực lớn lên cơ sàn chậu và dây thần kinh vùng chậu dẫn đến mất khả năng nâng đỡ bàng quang và niệu đạo. Do tâm lý e ngại, nhiều người chỉ đến bệnh viện khi tình trạng đã nặng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đến khám tại Đơn vị Niệu nữ để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể giảm triệu chứng bằng các biện pháp bảo tồn như tập cơ sàn chậu (kegel), thay đổi lối sống hoặc điều trị nội khoa. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể cần phẫu thuật nâng đỡ niệu đạo bằng vật liệu nhân tạo hoặc mô tự thân.

Để tránh són tiểu, bác sĩ Liên khuyên phụ nữ, đặc biệt sau sinh, tăng cường tập luyện cơ sàn chậu, uống 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón, hạn chế các đồ uống kích thích bàng quang như cà phê, rượu bia, đồ cay nóng. Không nhịn tiểu, tập thói quen đi tiểu khi có nhu cầu và đi theo giờ cố định. Kiểm soát cân nặng để hạn chế áp lực lên bàng quang.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi