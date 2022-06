Cơ thể như thế nào khi uống cạn một chai rượu vang

Tăng cân, khó ngủ, nói ngọng và giảm thính giác là một trong các triệu chứng thường thấy ở những người “vui quá chén".

Rượu vang là một trong số các loại thức uống có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, nhất là rượu vang đỏ. Bởi nho là loại trái cây chứa nhiều polyphenol. Kèm theo đó là hàng loạt các hợp chất như resveratrol, anthocyanin, catechin và tannin. Các hợp chất này đã được chứng minh có khả năng chống trầm cảm và rất tốt cho hệ tim mạch. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu vang lại mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe. Dưới đây là những điều sẽ xảy ra với cơ thể nếu uống cạn một chai rượu.

Huyết áp tăng

Uống cạn một chai rượu vang có thể làm tăng cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, rượu vang sẽ khiến nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khoảng 15 nhịp mỗi phút. Tuy nhiên, nồng độ cồn trong máu sẽ giảm dưới mức cơ bản sau một buổi tối uống rượu. Các nhà khoa học cho biết, sự thay đổi nhanh chóng về huyết áp có thể làm tăng khả năng bị đột quỵ.

Làm chậm quá trình đốt cháy chất béo

Cơ thể luôn đốt cháy chất cồn trước tiên. Do đó, khi uống rượu trong bữa ăn, cơ thể sẽ không thể xử lý các chất béo, tinh bột và protein mà sẽ đốt cháy chất cồn. Điều này sẽ làm chậm toàn bộ quá trình đốt cháy calo và chất béo, dễ dẫn đến việc tăng cân. Trong một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, một nhóm nam giới được cho uống hai loại đồ uống có cồn. Vài giờ sau, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra máu của họ và phát hiện lượng chất béo mà cơ thể đốt cháy đã giảm 73%.

Khó ngủ

Một nghiên cứu với hơn 4.000 người tham gia đã cho thấy những người uống rượu bia sẽ giảm chất lượng giấc ngủ lên đến 39,2%. Theo các nhà khoa học, dù rượu vang có tác dụng an thần nhưng lợi ích này không kéo dài. Bởi khi chuyển hóa chất cồn quá lâu, cơ thể bạn trở nên kích thích và có cảm giác như bị đánh thức.

Uống quá nhiều rượu vang sẽ mang đến bất lợi cho cơ thể. Ảnh: Freepik

Kích thích cơn thèm ăn

Say rượu sẽ thúc đẩy việc ăn uống vô độ do các hoạt động ở vùng dưới đồi và các khu vực khác của não đã điều chỉnh hành vi ăn uống. Hơn nữa, uống rượu đã được chứng minh là giúp tăng cường độ nhạy cảm của bạn với mùi thức ăn. Trong một nghiên cứu ở Anh, những người đàn ông được chọn 1 trong 2 loại: đồ uống không cồn và đồ uống có cồn. Kết quả cho thấy, những người đàn ông sử dụng đồ uống có cồn tiêu thụ nhiều thức ăn hơn, khoảng 30% sau khi uống.

Gây nghẹt mũi

Các hoạt chất sulfit và histamine trong rượu vang, đặc biệt là rượu vang đỏ là những tác nhân phổ biến gây tắc nghẽn, đỏ bừng, ngứa và các phản ứng dị ứng khác. Theo Đại học Dị ứng, Hen và Miễn dịch Mỹ, ngay cả một ly rượu cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng mề đay, đỏ, ngứa mắt, thậm chí khó thở.

Tế bào thần kinh hoạt động chậm hơn

GABA là chất dẫn truyền thần kinh trong não. Tiêu thụ rượu sẽ làm tăng GABA lên não và khiến tế bào thần kinh hoạt động chậm hơn. Điều này thể hiện qua triệu chứng nói ngọng thường thấy ở những người say rượu. Theo Trung tâm Cai nghiện Mỹ , những người uống rượu quá mức có nguy cơ mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Đây là một thuật ngữ y học chỉ tình trạng khó nói thành lời. Nếu thường xuyên nghiện rượu, tổn thương này có thể kéo dài vĩnh viễn.

Thính giác kém đi

Uống cạn một chai rượu vang sẽ khiến cơ thể mất thăng bằng và làm chậm thời gian phản ứng. Do đó, những người say bí tỉ thường gặp khó khăn trong việc tránh chướng ngại vật. Thậm chí thính giác sẽ trở nên kém hơn. Nguyên nhân do lượng rượu trong máu sẽ làm tổn thương các tế bào thính giác ở vùng ốc tai. Thêm vào đó, rượu còn tác động xấu lên vùng vỏ não thính giác.

Tụt đường huyết

Khi uống rượu vang, gan sẽ trở nên bận rộn hơn vì phải loại bỏ đi các chất độc trong rượu ra khỏi máu. Quá trình này làm giảm lượng đường trong máu; từ đó gây ra các triệu chứng như suy nhược, chóng mặt và tim đập nhanh. Chính vì vậy, những người mắc bệnh đái tháo đường hoặc có tiền sử đường huyết thấp thường được khuyên không nên uống rượu bia.

Huyền My (Theo Eat This, Not That)