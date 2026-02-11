Có thể hoãn mổ ung thư tuyến giáp để ăn Tết không?

Tôi mắc ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn một, T1N0M0, có thể tạm hoãn phẫu thuật để ăn Tết không? (Hiền Thương, 38 tuổi)

Trả lời:

Đa số bệnh ung thư tiến triển nhanh như ung thư phổi, đại trực tràng, ung thư vú, trì hoãn phẫu thuật quá lâu có thể khiến khối u phát triển ngoài tầm kiểm soát, giảm tiên lượng và tỷ lệ sống của người bệnh. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp thể nhú là một ngoại lệ. Đây là thể ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, chiếm khoảng 80-85% các trường hợp nhưng thường tiến triển chậm.

Ung thư tuyến giáp thể nhú bắt nguồn từ các tế bào trong tuyến giáp, thường khu trú một bên thùy giáp trong nhiều năm mà không gây triệu chứng, khối u tăng kích thước chậm, có thể không to lên.

Bạn được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn T1N0M0 là giai đoạn sớm, khối u có kích thước dưới 2 cm, có thể còn nằm trong tuyến giáp, chưa di căn đến hạch bạch huyết, chưa di căn xa. Nếu khối u kích thước dưới 1 cm có thể chưa cần phẫu thuật ngay, bác sĩ chỉ định theo dõi tích cực bằng siêu âm. Một số trường hợp cần phẫu thuật như khối u có biểu hiện tăng kích thước trên 1cm, xâm lấn các cấu trúc lân cận hoặc có dấu hiệu di căn hạch.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với khối u tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm, kích thước 1-2 cm, đã có chỉ định phẫu thuật, trì hoãn một tháng có thể vẫn đảm bảo an toàn nếu người bệnh không có hạch cổ nghi ngờ, không có dấu hiệu khàn tiếng, khó thở, khối u xâm lấn khí quản hay dây thần kinh quặt ngược.

Bạn nên tới bệnh viện có chuyên khoa ung bướu để được bác sĩ khám kỹ, lựa chọn thời điểm phẫu thuật phù hợp. Tùy tình trạng bác sĩ tư vấn có nên trì hoãn hay phải phẫu thuật loại bỏ khối u sớm nhất có thể.

Phẫu thuật cắt một bên thùy hoặc toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp thể nhú có thời gian nằm viện ngắn, nhưng đòi hỏi quá trình chăm sóc hậu phẫu sau mổ khoảng 7-10 ngày. Người bệnh có thể thấy khàn tiếng, đau vùng mổ, mệt mỏi, tê tay do hạ canxi thoáng qua, có sẹo mất thẩm mỹ ảnh hưởng sinh hoạt, tâm lý trong dịp Tết.

BS.CKII Ngô Trường Sơn

Phó trưởng khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội