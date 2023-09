Phụ nữ có hệ miễn dịch tự miễn kém không nên phẫu thuật thẩm mỹ ngực vì phản ứng với các mô cấy ghép tăng nguy cơ co thắt bao xơ ngực.

Co thắt bao xơ là tình trạng vỏ bọc xơ cứng xuất hiện quanh túi ngực. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết khoảng 75% trường hợp co thắt bao xơ xảy ra trong hai năm kể từ khi đặt túi ngực. Cứ 6 người nâng ngực có một người bị co thắt bao xơ làm thay đổi hình dạng ngực, đau.

Người từng xạ trị sau phẫu thuật tái tạo vú có nguy cơ cao co thắt bao xơ. Một số yếu tố khác làm tăng nguy cơ như vỡ túi ngực, máu tích tụ ở mô bị cắt bỏ khi phẫu thuật (hay tụ máu), nhiễm trùng (lớp vi khuẩn mỏng phát triển xung quanh mô cấy). Phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh tự miễn hoặc dễ hình thành mô sẹo sau chấn thương cũng có khả năng cao.

Tùy vào cơ địa mỗi người, biến chứng phát sinh trong và sau mổ khác nhau. Một số người có xu hướng phát triển mô sẹo dày sau bất kỳ loại vết thương xuyên da nào, nhưng có trường hợp, vết thương lớn và sâu chỉ để lại sẹo nhỏ hoặc mờ dần theo thời gian.

Hệ thống miễn dịch của mỗi người phản ứng khác nhau với kích thích và mô cấy ghép y tế. Người bệnh có hệ thống miễn dịch phản ứng kém với mô cấy ghép y tế không nên phẫu thuật thẩm mỹ ngực để tránh co thắt bao xơ.

Bệnh nhân có hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc mắc các bệnh tự miễn không nên nâng ngực hoặc chỉ chọn các hình thức thẩm mỹ ít xâm lấn.

Trước khi thẩm mỹ, bác sĩ dự đoán bệnh nhân có khả năng gặp biến chứng phẫu thuật. Người dễ phát triển mô sẹo dày được khuyên không phẫu thuật thẩm mỹ ngực. Nếu có mong muốn, bác sĩ cân nhắc kỹ thuật phẫu thuật cho phép vết mổ từ xa (ví dụ đặt túi ngực qua vết rạch ở nách) tránh nhìn thấy sẹo.

Một số quy trình có thể được sử dụng sau mổ như kỹ thuật phục hồi chức năng Aspen (sử dụng siêu âm trị liệu và các kỹ thuật phục hồi chức năng chuyên biệt), giúp điều trị co thắt bao xơ sau nâng ngực, cải thiện diện mạo của bệnh nhân.

Chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú) giúp phát hiện co thắt bao xơ từ nhẹ đến trung bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thùy Giang, co thắt bao xơ túi ngực thường không nguy hiểm sức khỏe, trừ khi túi ngực bị vỡ (trường hợp vỡ túi ngực dạng gel có thể dẫn đến nhiễm trùng).

Triệu chứng co thắt bao xơ thường gặp như căng tức ở ngực, ngực cứng hơn bình thường khi sờ vào, ngực cứng, núm vú biến dạng, đau, thay đổi hình dạng. Tình trạng có thể xuất hiện vài tháng sau phẫu thuật đặt túi ngực hoặc nhiều năm sau đó. Người bệnh có thể cân nhắc phẫu thuật chỉnh sửa nếu co thắt bao xơ gây đau mạn tính, hạn chế cử động, thay đổi vị trí và hình dạng ngực.

Người bệnh nên đi khám nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ co thắt bao xơ ngực để được kiểm tra và đánh giá. Bác sĩ thực hiện một vài xét nghiệm để chẩn đoán tình trạng này như chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú).

