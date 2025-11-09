Có nên rửa mặt bằng nước khoáng có gas không?

Dạo gần tôi thấy nhiều người thực hiện theo trào lưu rửa mặt bằng nước khoáng có gas để da sạch và sáng hơn. Điều này có đúng không? (Thùy Dung, Hà Nội)

Trả lời:

Nước khoáng có gas là loại nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo được bổ sung khí carbon dioxide (CO2) dưới áp suất cao, tạo ra bọt khí. Nhiều người nghĩ rằng bọt khoáng có thể thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, từ đó làm sạch da. Song, gần như chưa có nghiên cứu nào đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp này.

Nước khoáng có gas được nhà sản xuất bơm vào một lượng khí CO2 nhất định. Khi sử dụng loại nước này để rửa mặt, bọt khí này có thể thấm thấu bên trong da. Nồng độ pH của những loại nước có gas này gần giống với độ pH da của chúng ta. Do đó, khi dùng nước khoáng có gas để rửa mặt có thể tránh được khô da. Song, hàm lượng cacbonat trong nước khoáng có gas có thể gây khô, kích ứng, nhất là người có làn da nhạy cảm. Một số loại nước có chứa hương liệu hoặc phụ gia làm thay đổi độ pH còn có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da. Nếu lạm dụng cũng dễ khiến da mất ẩm, bong tróc.

Bác sĩ Yến tư vấn về cách chăm sóc da đúng cách cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người có da dầu, nhạy cảm hay kích ứng cần cân nhắc trước khi thực hiện vì rất dễ dẫn đến nhiễm khuẩn. Người có da nhạy cảm hoặc mụn trung bình nặng cũng không nên sử dụng mà nên đến bác sĩ da liễu khám để được chữa trị kịp thời.

Nước khoáng có gas chỉ là sản phẩm hỗ trợ làm sạch, không thay thế cho bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào. Trước khi áp dụng các phương pháp làm đẹp nào mới, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia chăm sóc da để được hướng dẫn chăm sóc da cá nhân hóa dựa trên loại da và các vấn đề của bạn. Duy trì chế độ chăm sóc da cân bằng, làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, kết hợp sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây rau xanh giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến,

Trưởng khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội