Có nên detox cơ thể thường xuyên?

Tôi bị thừa cân, bụng hay căng chướng, da mặt nổi nhiều mụn, có nên uống nước ép, dùng nước muối thụt tháo để detox cơ thể? (Thanh Hà, 31 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Detoxification (detox) là quá trình loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Trong y học, thuật ngữ này chỉ được dùng khi điều trị cho người bị ngộ độc thuốc, rượu, kim loại nặng... dưới sự theo dõi y tế. Cơ thể người có hệ thống đào thải tự nhiên hoàn chỉnh, gồm gan, thận, phổi, da và đường ruột. Các cơ quan này có khả năng làm việc 24/7 để loại bỏ chất độc. Do đó, cơ thể khỏe mạnh không cần thải độc thêm.

Áp dụng detox cơ thể theo cách như nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống nước chanh hoặc nước ép trong nhiều ngày, thụt tháo hậu môn... có thể khiến cơ thể mất nước, tổn thương gan, thận. Hấp thu dinh dưỡng từ nước ép rau củ quả dẫn đến kháng insulin, gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì.

Detox thường xuyên bằng cách dùng nước ép kéo dài, kiêng hoàn toàn các thực phẩm khác khiến cơ thể thiếu hụt nhiều vi chất quan trọng. Người có bệnh nền có thể khiến bệnh tăng nặng. Người bệnh gout ăn quá nhiều hoa quả, nạp đường glucose vào cơ thể, tạo acid uric. Người tăng huyết áp thiếu magie do chế độ ăn uống kiêng khem dễ mắc bệnh tim mạch.

Các loại rau củ sống dùng cho việc detox có thể chứa ký sinh trùng, nếu khâu chế biến không đảm bảo. Tình trạng ngộ độc kim loại nặng khi sử dụng các loại thảo mộc, thuốc detox không rõ nguồn gốc cũng có thể xảy ra. Khi detox, cơ thể bị bỏ đói quá lâu, gan tăng phân giải mỡ để sinh năng lượng, dẫn đến tích tụ quá mức các thể ceton.

Can thiệp vào đường tiêu hóa bằng phương pháp thụt tháo không đúng cách như dùng chanh, muối, cà phê hoặc loại dung dịch không rõ nguồn gốc gây rối loạn nhu động ruột, xuất huyết.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho chế độ ăn uống detox để loại bỏ độc tố. Để hỗ trợ gan, thận, đường ruột hoạt động hiệu quả, bạn có thể ứng dụng cách thải độc khoa học như uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh. Chế độ dinh dưỡng nên cân đối, cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất cần thiết...

Bạn nên ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa (vitamin C, E, carotenoid, polyphenol) giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do. Nghệ, tỏi, trà xanh, atiso, bông cải xanh, cà rốt... cũng có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Khi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể được tăng cường miễn dịch, có khả năng chống lại tác nhân gây hại từ môi trường.

Bạn cần hạn chế rượu bia, hút thuốc lá, thực phẩm chế biến sẵn. Tập thể dục đều đặn, giải tỏa stress, ngủ đủ giấc để tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ chuyển hóa. Nếu áp dụng detox giảm cân hoặc làm đẹp... bạn nên theo dõi cơ thể và ngừng lại nếu thấy mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội