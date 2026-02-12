Có nên chuyển phôi sát kỳ nghỉ Tết?

Vợ chồng tôi hiếm muộn 4 năm, thụ tinh ống nghiệm được 5 phôi ngày 5 đang trữ đông. Chuyển phôi sát Tết hay trì hoãn ra Tết để thuận lợi hơn? (Ngọc Hoa, 40 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Chuyển phôi là thủ thuật quan trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khả năng chuyển phôi thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không có chống chỉ định tuyệt đối với việc chuyển phôi sát kỳ nghỉ Tết. Thời điểm chuyển phôi được bác sĩ tính toán dựa trên đánh giá toàn diện về chu kỳ sinh lý, khả năng đáp ứng, tuổi người phụ nữ, chất lượng phôi, tiền sử điều trị, bệnh lý đi kèm và điều kiện sinh hoạt cụ thể của gia đình, không phụ thuộc vào lịch lễ Tết.

Nếu bạn có sức khỏe ổn định, nội mạc tử cung đạt yêu cầu, hormone cân bằng, phôi phát triển tốt và cơ sở y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cũng như quy trình theo dõi trong suốt kỳ nghỉ thì vẫn có thể chuyển phôi an toàn. Trường hợp có tiền sử sảy thai, lưu thai, thất bại chuyển phôi nhiều lần hoặc cần theo dõi sát nhưng điều kiện sinh hoạt chưa phù hợp, bác sĩ có thể khuyến nghị trữ đông phôi và dời thời điểm chuyển phôi sang sau Tết. Hiện, kỹ thuật trữ phôi đông lạnh có tỷ lệ sống và làm tổ cao, giúp người bệnh chủ động về thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.

Với một số cặp vợ chồng, kỳ nghỉ Tết là thời điểm thuận lợi để chuyển phôi. Thời gian nghỉ dài giúp người phụ nữ giảm áp lực công việc, có điều kiện nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và tập trung chăm sóc bản thân. Sự hỗ trợ từ gia đình trong những ngày lễ cũng góp phần giúp tâm lý thoải mái hơn, có lợi cho giai đoạn sau chuyển phôi. Ngoài ra, nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản như IVF Tâm Anh vẫn duy trì lịch làm việc, theo dõi và trực y tế trong dịp Tết nên người điều trị có thể yên tâm nếu cần tư vấn hoặc xử trí các vấn đề phát sinh.

Bác sĩ IVF Tâm Anh đang chuyển phôi cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuy nhiên, dịp Tết cũng tiềm ẩn không ít yếu tố bất lợi cho giai đoạn sau chuyển phôi. Người phụ nữ dễ gặp xáo trộn về lịch sinh hoạt như đi lại nhiều, thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi, thức khuya, tiếp xúc đông người hoặc tham gia các hoạt động lễ nghi kéo dài. Những thay đổi này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, khó duy trì nếp sống điều độ - yếu tố quan trọng hỗ trợ phôi làm tổ. Người lần đầu IVF hoặc từng thất bại chuyển phôi có thể gặp áp lực tâm lý trong dịp Tết.

Sau chuyển phôi, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch dùng thuốc nội tiết, tái khám đúng hẹn và theo dõi các dấu hiệu bất thường. Trong kỳ nghỉ Tết, việc di chuyển có thể khó khăn hơn, một số cơ sở y tế giảm lịch làm việc, đặc biệt bất tiện với những gia đình ở xa trung tâm hỗ trợ sinh sản. Nếu không có kế hoạch theo dõi cụ thể hoặc khó tiếp cận bác sĩ khi cần, rủi ro có thể tăng lên.

Chế độ ăn uống ngày Tết cũng cần lưu ý. Các món ăn truyền thống thường nhiều đạm, chất béo, muối hoặc đường, trong khi rau xanh và trái cây tươi dễ bị hạn chế. Ăn uống thiếu cân đối, uống ít nước hoặc sử dụng rượu bia, caffeine có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa và nội tiết, không có lợi cho giai đoạn đầu thai kỳ, nhất là với phụ nữ có bệnh nền như đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hoặc thừa cân, béo phì.

Bạn nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị để lựa chọn thời điểm chuyển phôi phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và tối ưu cơ hội mang thai. Nếu lựa chọn chuyển phôi trước Tết, bạn cần giữ tinh thần thoải mái, kiểm soát tốt các bệnh nền, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng dinh dưỡng, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, caffeine, bỏ hút thuốc lá và ngủ đủ giấc. Giữ ấm cơ thể và duy trì vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình làm tổ của phôi. Tránh các hoạt động gắng sức như chạy, nhảy, tập yoga cường độ cao hoặc làm việc nặng.

Bạn có thể đi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng sau chuyển phôi nếu sức khỏe cho phép, tuy nhiên cần hạn chế di chuyển xa và nghỉ ngơi ngay khi cảm thấy mệt. Bạn nên kiêng quan hệ vợ chồng, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Tránh tiếp xúc với khói nhang, vàng mã do các chất độc hại phát thải trong khói hương có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể, tác động tiêu cực đến khả năng đậu thai sau chuyển phôi.

Tuân thủ dùng thuốc nội tiết, tái khám đúng hẹn và theo dõi các dấu hiệu bất thường. Thông thường, xét nghiệm beta-hCG được thực hiện sau khoảng 10-14 ngày để đánh giá khả năng đậu thai. Bạn cần chủ động sắp xếp thời gian và địa điểm xét nghiệm phù hợp trong hoặc sau kỳ nghỉ Tết.

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội