Có nên chuyển hai phôi để tăng tỷ lệ IVF thành công?

Tôi 36 tuổi, kết hôn 4 năm chưa có con, IVF được 6 phôi, đang canh niêm mạc để chuyển phôi. Xin hỏi lớn tuổi có ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công?

Tôi có nên chuyển hai phôi cùng lúc để tăng tỷ lệ thành công và rút ngắn thời gian chờ đợi? (Lê Thị Vân Anh, TP HCM).

Trả lời:

Các chuyên gia tại Đại học Y khoa Carver, bang Lowa (Mỹ) từng công bố kết quả nghiên cứu trên 49.330 bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại nước này từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015. Nghiên cứu nhằm so sánh tỷ lệ thành công khi mang thai ở hai nhóm bệnh nhân gồm: các bệnh nhân chỉ chuyển một phôi và các bệnh nhân chuyển hai phôi cùng lúc trong một chu kỳ chuyển phôi.

Kết quả cho thấy tỷ lệ mang thai và sinh con khỏe mạnh ở nhóm đầu tiên là 74%, cao hơn nhiều so với nhóm thứ hai là 57%. Các chuyên gia cũng ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi như: dưới 35 tuổi, 35-37 tuổi, 38-40 tuổi và trên 40 tuổi; hoặc dù chuyển phôi tươi hay phôi trữ thì nhóm bệnh nhân chuyển một phôi mỗi lần luôn có tỷ lệ trẻ sinh sống cao hơn so với nhóm chuyển hai phôi một lần.

Bên cạnh đó, so với nhóm chuyển một phôi, nhóm chuyển hai phôi làm tăng tỷ lệ đa thai, tăng nguy cơ sinh non, tăng tỷ lệ tử vong chu sinh... Như vậy, dù bệnh nhân trẻ tuổi hay lớn tuổi, với cùng số lượng phôi chuyển như nhau thì những người chuyển phôi đơn có kết quả tốt hơn so với những người chuyển phôi kép.

Trường hợp của bạn không nên vội vàng chuyển hai phôi cùng lúc. Thay vào đó, bạn nên chuyển một phôi một lần. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại hiện nay như nuôi phôi ngày 5, sinh thiết phôi, chuẩn bị niêm mạc, bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, xét nghiệm ERA test xác định "cửa sổ làm tổ" (thời điểm niêm mạc tử cung sẵn sàng tiếp nhận phôi), kỹ thuật keo dính phôi... giúp tối ưu tỷ lệ thành công, tránh được các nguy cơ đa thai, sinh non, thai lưu... so với chuyển hai phôi một lần.

Bác sĩ Xuân Nguyên tư vấn phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn tại IVFTA-HCMC. Ảnh: Hoài Thương

Tỷ lệ thành công mang thai và sinh con trong IVF còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất lượng phôi tốt, phác đồ chuẩn bị niêm mạc đầy đủ điều kiện để phôi bám dính làm tổ và phát triển khỏe mạnh, dự phòng các nguy cơ sảy thai hoặc sinh non trên những đối tượng nguy cơ cao... Do đó, bạn nên chọn những bệnh viện có trung tâm hỗ trợ sinh sản đầy đủ trang thiết bị, chuyên viên phôi học có tay nghề cao, chuyên gia hỗ trợ sinh sản xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp nhất với tình trạng của từng người bệnh.

Tại IVF Tâm Anh, gần 100% ca bệnh chỉ chuyển một phôi với tỷ lệ thành công đạt gần 70% với phôi ngày 5, nuôi trong tủ nuôi phôi timelapse, có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và sinh thiết đánh giá di truyền không có bất thường.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM