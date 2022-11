Có nên ăn trứng luộc lòng đào?

Trứng lòng đào là món ăn cung cấp năng lượng, ít calo nhưng lại có thể gây nguy hiểm nếu bảo quản và luộc không đúng cách.

Trứng lòng đào hay còn gọi là trứng tái, là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, món trứng lòng đào lại khiến nhiều người e dè vì nguy cơ như đau bụng, đau dạ dày,... bởi các loại vi khuẩn trong trứng chưa được nấu chín hoàn toàn. Dưới đây là những quan điểm về trứng lòng đào.

Ít calo

Theo Glamour, trứng chần hoặc trứng lòng đào thường có lượng calo và chất béo thấp hơn so với trứng đã được luộc chín hay nướng, chiên. Nguyên nhân do quá trình luộc lòng đào sẽ cần lượng nhiệt thấp và ít sử dụng đến chất béo như dầu ăn, mỡ, bơ. Do đó, việc làm này giúp tránh được rủi ro khi nấu nướng ở nhiệt độ cao, ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh tim và tiểu đường.

Trong một nghiên cứu cho thấy, việc nướng trứng trong 40 phút sẽ làm giảm mức vitamin D tới 61%. Tuy nhiên, luộc hoặc chiên chỉ làm giảm mức độ 18%. Vì vậy, nhà khoa học khuyến khích mọi người nên nấu trứng càng nhanh càng tốt.

Hỗ trợ giảm cân

Tương tự như trứng luộc chín, trứng lòng đào giúp cơ thể không có cảm giác đói, cung cấp năng lượng. Nguyên nhân do chúng chứa nhiều chất béo và protein. Khi bổ sung trứng vào chế độ ăn, cơ thể sẽ hạn chế cảm giác đói và giúp no lâu trong nhiều giờ. Ngoài ra, trứng cũng giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B, sắt; hỗ trợ duy trì mức năng lượng cao.

Món trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vị độ sánh mịn và béo ngậy. Ảnh: Freepik

Giảm các chất độc hại

Trứng lòng đào được nấu chín trong nước sôi với ở nhiệt độ 100 độ C. Trong khi đó, trứng nướng hoặc chiên chín sẽ cần mức nhiệt độ cao hơn. Theo nhà khoa học lý giải, dùng chảo có thể dễ dàng nâng mức nhiệt lên khoảng 200 độ C trong quá trình chiên. Lượng nhiệt cao này tạo ra các chất có hại được gọi là sản phẩm cuối cùng của glycation phức tạp, hoặc AGEs.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi những nhà khoa học từ Trường Y Mount Sinai (Mỹ), tiêu thụ quá nhiều chất AGEs sẽ khiến các mô bị oxy hóa gây ra sưng tấy, tạo tiền đề cho nhiều bệnh dai dẳng, bao gồm cả bệnh tim và bệnh tiểu đường.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Một quả trứng thường chứa 6 g đạm, 5 g chất béo, 1,6 g chất béo bão hòa cùng các loại vitamin như A, B12 và khoáng chất như sắt, riboflavin, selen, folate... Do đó, trứng có thể là món ăn mang lại nhiều lợi ích tốt cho các cơ, xương khớp và mắt. Bên cạnh đó, ăn trứng thường xuyên cũng giúp thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh, cải thiện trí nhớ cũng như phân tích não bộ.

Rủi ro khi ăn trứng lòng đào

Trứng lòng đào có thể mang đến những lợi ích tương tự như trứng chín nhưng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, có thể dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Do đó, những đối tượng cần thận trọng khi ăn trứng lòng đào là trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người bị suy giảm hệ miễn dịch.

Bộ Nông nghiệp Mỹ không khuyến khích mọi người ăn trứng còn sống nhưng đơn vị này cũng tuyên bố rằng mọi người có thể ăn trứng tiệt trùng còn nguyên vỏ mà không cần nấu chín. Để tránh bị bệnh từ trứng, hãy mua trứng được bảo quản ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Không sử dụng nếu vỏ trứng bị nứt hoặc bẩn và kiểm tra thông tin trứng đã được khử trùng in trên nhãn hộp.

Khi nấu trứng lòng đào, hãy lựa những quả trứng còn tươi để hạn chế rủi ro và giữ trọn vẹn dinh dưỡng. Theo chuyên gia, có thể nhận biết trứng tươi bằng cách đặt chúng vào ly nước. Nếu thấy trứng nằm ngang ở phía dưới là dấu hiệu cho thấy trứng rất tươi. Còn lại, khi trứng bắt đầu nổi hoặc đứng lại thì đó là trứng kém tươi hơn.

Huyền My (Theo BBC Good Food, Glamour, Medical News Today)